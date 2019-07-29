Розслаблена Катя Осадча викликала захоплення в мережі могутньою життєвою мотивацією

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча провела яскраві і розслаблені вихідні під жарким сонцем

Схоже, що Катя Осадча вирішила "взяти від літа все"! Українська телеведуча продовжує поповнювати сили, насолоджуючись літньою спекою. Відзначимо, що всього кілька днів тому Катя Осадча та Юрій Горбунов повернулися з подорожі по столиці Нідерландів, Амстердамі. У "велостолицу" зоряна пара телеведучих відлетіли всього на три дні, але провели там дуже насичені дні. А ще раніше телеведучі зі своїм сином, 2-річним Іваном, відпочивали в Одесі.

Вихідні Осадча провела дуже розслаблено. Українська телеведуча вирішила присвятити один день "ледачому відпочинку" і трохи позасмагати. При цьому телеведуча зробила серію літніх фото свого заміського будинку.

Так, на своїй instagram-сторінці Осадча опублікувала цілу серію фото, показуючи яскраві деталі.

Наприклад, Осадча зробила селфі, позуючи на лежаку. На обличчі – ані краплі макіяжу. Фото телеведуча супроводила сердечком смайликом і лаконічним зауваженням – "літо".

Катя Осадча насолоджується літом (фото: instagram.com/kosadcha)

Також телеведуча показала ще кілька фото. Осадча зняла зелену територію своєї ділянки. А також незвичайних "гостей" – лелек, які облаштувались на даху будинку. На фото також бачимо і блакитний басейн. А у фіналі Осадча зняла красивий багряний захід сонця.

Фото: instagram.com/kosadcha

Також свій пост телеведуча супроводила філософським підписом, акцентувавши увагу на тому, як важливо насолоджуватися різними моментами в своєму житті.

"Хочеться запам‘ятати кожну хвилину! Навіть в 20 років не розумієш, як швидко іде час, як пори року швидко змінюються, як треба з користю проводити час, як не можна дозволяти собі витрачати час на сум чи депресії. Гарного вам початку тижня. Які радощі цими вихідними були в вас?" – звертається до прихильників Осадча.

Шанувальники української телеведучої також поспішили залишити коментарі під її новими фото:

"Я була в Києві, і це чудово!!! Завтра повертаюся назад в Херсон і на роботу.... Просто супер вихідні!!! Не всі заплановані заходи вийшло відвідати,так як плани різко змінилися.... але в хорошу сторону все одно!!!!"

"Думки в точку! На вихідних приїжджали з Одеси до Києва привітати подругу з ІН, насолоджуватися заходом сонця і радіти хвилинам))) підтримую"

"Погоджуюсь, Катю!"

"Кажуть, що лелеки на дах просто так не прилітають, то до вагітності"

"Вірно сказано, треба Жити"

"Слова - прямо поштовх до дії! Люблю Вас"

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

Скріншот поста: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов засвітився в обіймах відомої співачки. Звичайно ж, шанувальники телеведучого поспішили пожартувати з цього приводу, уточнивши, а чи не ревнує дружина - Катя Осадча.

Також до цього Катя Осадча без косметики зачарувала ніжністю і романтикою. Ведуча підвела підсумки насиченої і справді незабутньої подорожі по Амстердаму.