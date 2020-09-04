Розсекретила коханого? Наталія Могилевська вийшла у світ з українським мільйонером

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка з'явилася на Тижні моди з ефектним чоловіком

Українська співачка Наталія Могилевська вже близько року розповідає про те, що вона закохана і щаслива, але при цьому відмовляється називати ім'я свого обранця. Як відзначають шанувальники, артистка справді помолодшала, змінила імідж і виглядає просто чудово. Днями вона з'явилася на світському заході в суспільстві ефектного чоловіки, чим відразу ж спровокувала чутки і припущення про те, що саме він і є таємничий коханий зірки.

Могилевська разом з відомим власником столичних бутиків, мільйонером Олегом Рижовим відвідала закриття Української тижня моди, пише Viva.

Наголошується, що пара весь вечір жартувала, сміялася і трималася за руки, а також багато фотографувалася.

"Ми прийшли підтримати українських дизайнерів та надихнутися. Я одягнена в український бренд своєї подруги, він називається Fukel, майже як коханець, якщо поміняти останню літеру L на R. Наряд для мене обирав не Олег, він любить мене в сукнях. Я просто хуліганила", — поділилася Наталя.

На фото виконавиця відображена в чорній сукні по фігурі з блискавкою і розпущеним волоссям.

Наталя Могилевська та Олег Рижов разом вийшли в світ (фото: viva.ua)

Нагадаємо, взимку Наталя Могилевська розповіла, що її коханий чоловік живе за кордоном і періодично прилітає до неї, і це ускладнює спілкування пари. "Мені справді доводиться зараз жити на дві країни. У нього там все життя. Він викладач, він працює ще. А у мене – тут, тому що моє життя пов'язане з цією країною. Як ми будемо це вирішувати, я не знаю", - зазначила зірка.

А нещодавно Наталя Могилевська висловилася про пережиту депресію і початок нового життя.