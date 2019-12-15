"Розподілили ролі": Шоптенко показала, як готується до Нового року з чоловіком

Олена Шоптенко (Фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Зірка поділилася новорічними фото і розповіла про підготовку до свята

Знаменитий український хореограф Альона Шоптенко днями розповіла, що примудрилася захворіти в передноворічний період, тому їй складно зануритися в атмосферу свята. Однак вона зізналася, що вдома пахне мандаринами і ялинка у вітальні чекає, поки її прикрасять.

Схоже, Олені все ж стало краще і вона поділилася на своїй сторінці в Instagram святковими фото. На них можна побачити Шоптенко з червоною ялинковою іграшкою в руках. Судячи з усього, лісова красуня дочекалася свого часу. Сама зірка виглядає на знімках загадково.

"Ролі в сім'ї розподілили відразу правильно. Я прикрашаю, Олексій знімає! Поки начебто у всіх все виходить", - підписала кадри Олена Шоптенко.

Цікаво, що Олена Шоптенко, на відміну від Каті Осадчої, схоже не встигла ознайомитися з традиціями прийдешнього року Білого Металевого Щура (Миші), якого прийнято зустрічати в світлих тонах і прикрашати житло відповідно.

Олена Шоптенко (Фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Олена Шоптенко (Фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Відзначимо, що зараз Олена Шоптенко - щаслива дружина і мати. У 2016 році вона вийшла заміж за Олексія Іванова, а в червні 2018 року народила синочка. Однак це другий шлюб танцівниці - з 2013 по 2016 рік вона була одружена з колегою по цеху Дмитром Дікусаром. Екс-подружжя брали участь у шоу Танці з зірками 2019, де змагались один з одним в різних парах. В інтерв'ю "Світському життю" Олена розповіла, які зараз між ними з колишнім чоловіком склалися відносини.