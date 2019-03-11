"Розчісуйте брови": Леся Нікітюк показала реакцію на коментарі під своїм "голим" фото

Багато підписників підтримали Лесю Нікітюк
Леся Никитюк, кажется, к любой ситуации относится с неподражаемым чувством юмора. Телеведущая и над собой посмеяться может, и с легкостью воспринимает комментарии хейтеров или просто недовольных людей.
Так, Никитюк решила отправиться на отдых, выбрав для этого один из египетских курортов. Леди Ле публикует десятки фотографий и видео в своем instagram-сториз. Часто забавляется или просто манит красивыми пейзажами и голубыми бассейнами. А недавно Леся Никитюк опубликовала действительно "жаркий" снимок, на пикантном фото Леся в достаточно откровенном платье бельевого стиля демонстрирует роскошные формы. Поклонники даже отметили, мол, их любимица – "вылетая Клеопатра". Безусловно, нашлись и те, кого такое фото возмутило.
В любом случае Леся не заставила себя ждать и показала новое забавное фото. На нем телеведущая все в том же платье и шляпке искренне улыбается.
"Реакция на некоторые комментарии, особенно под последним постом… Будьте здорові, розчісуйте брові", — с юмором подписала фото Никитюк.
Леся Никитюк в Египте (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Поклонники Никитюк также поспешили оставить отзывы, многие поддержали и заступились за свою любимицу.
Напомним, ранее Леся Никитюк с красной помадой показала стильный look.
Также Леся Никитюк в одном полотенце "зажгла" вместе с MARUV.