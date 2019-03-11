"Розчісуйте брови": Леся Нікітюк показала реакцію на коментарі під своїм "голим" фото

Багато підписників підтримали Лесю Нікітюк

Леся Никитюк, кажется, к любой ситуации относится с неподражаемым чувством юмора. Телеведущая и над собой посмеяться может, и с легкостью воспринимает комментарии хейтеров или просто недовольных людей.

Так, Никитюк решила отправиться на отдых, выбрав для этого один из египетских курортов. Леди Ле публикует десятки фотографий и видео в своем instagram-сториз. Часто забавляется или просто манит красивыми пейзажами и голубыми бассейнами. А недавно Леся Никитюк опубликовала действительно "жаркий" снимок, на пикантном фото Леся в достаточно откровенном платье бельевого стиля демонстрирует роскошные формы. Поклонники даже отметили, мол, их любимица – "вылетая Клеопатра". Безусловно, нашлись и те, кого такое фото возмутило.

В любом случае Леся не заставила себя ждать и показала новое забавное фото. На нем телеведущая все в том же платье и шляпке искренне улыбается.

"Реакция на некоторые комментарии, особенно под последним постом… Будьте здорові, розчісуйте брові", — с юмором подписала фото Никитюк.

Леся Никитюк в Египте (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники Никитюк также поспешили оставить отзывы, многие поддержали и заступились за свою любимицу.

"Так держать! Злые и завистливые пусть подавятся. Зашла в прошлый пост, почитала, офигела и вышла"

"Специально зашла и еще раз посмотрела предыдущий пост. И реакция Леси просто - молодец. Мне лично все в этой девушке нравится, а завистников-советчиков просто жалко"

"Я подумала, это Дженифер Энистон)) вы чем-то похожи"

"Веселушка, как всегда, на позитиве"

"Леся, ти живи в своє задоволення) А тих, хто заздрить тобі, посилай всіх в ж..у, нехай сидять там і не рипаються. Ти умнічка"

"Вы берете своей харизмой, красива душой"

"Любопытство превозмогло лень - пришлось читать комменты к тому посту"

"Просто Прелесть, Красивая, Замечательная Женщина!"

"Я аж зашла почитать, что там понаписывали, это же ужас. Леся, вы классная! Хорошего отдыха вам!"

"Молодец, так держать!"

Напомним, ранее Леся Никитюк с красной помадой показала стильный look.

Также Леся Никитюк в одном полотенце "зажгла" вместе с MARUV.