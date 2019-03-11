ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Розчісуйте брови": Леся Нікітюк показала реакцію на коментарі під своїм "голим" фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.03.2019 - 15:58
"Розчісуйте брови": Леся Нікітюк показала реакцію на коментарі під своїм "голим" фото
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Багато підписників підтримали Лесю Нікітюк

Леся Нікітюк, здається, до будь-якої ситуації ставиться з неповторним почуттям гумору. Телеведуча і над собою посміятися може, і з легкістю сприймає коментарі хейтерів або просто незадоволених людей.

Так, Нікітюк вирішила відправитися на відпочинок, вибравши для цього один з єгипетських курортів. Леді Ле публікує десятки фотографій і відео в своєму instagram-сторіз. Часто бавиться або просто манить красивими пейзажами і блакитними басейнами. А нещодавно Леся Нікітюк опублікувала дійсно "жаркий" знімок, на пікантному фото Леся в досить відвертій сукні білизняного стилю демонструє розкішні форми. Шанувальники навіть відзначили, мовляв, їхня улюблениця – "виліта Клеопатра". Безумовно, знайшлися і ті, кого таке фото обурило.

У будь-якому випадку Леся не змусила себе чекати і показала нове кумедне фото. На ньому телеведуча все в тому ж платті, і капелюшку щиро посміхається.

"Реакція на деякі коментарі, особливо під останнім постом... Будьте здорові, розчісуйте брові", — з гумором підписала фото Нікітюк.

Леся Нікітюк в Єгипті

Леся Нікітюк в Єгипті (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Нікітюк також поспішили залишити відгуки, чимало підтримали і заступилися за свою улюбленицю.

  • "Так тримати! Злі і заздрісні нехай подавляться. Зайшла в минулий пост, почитала, офігела і вийшла"
  • "Спеціально зайшла і ще раз подивилася попередній пост. І реакція Лесі просто - молодець. Мені особисто все в цій дівчині подобається, а заздрісників-порадників просто шкода"
  • "Я подумала, це Дженіфер Еністон)) ви чимось схожі"
  • "Веселушка, як завжди, на позитиві"
  • "Леся, ти живи в своє задоволення) А тих, хто заздрить тобі, посилай всіх в ж..у, нехай сидять там і не рипаються. Ти умнічка"
  • "Ви берете своєю харизмою, красива душею"
  • "Цікавість перемогла лінь - довелося читати коменти до того посту"
  • "Просто Прелесть, Красива, Чудова Жінка!"
  • "Я аж зайшла почитати, що там понаписували, це ж жах. Леся, ви класна! Гарного відпочинку вам!"
  • "Молодець, так тримати!"

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк з червоною помадою показала стильний look.

Також Леся Нікітюк в одному рушнику "запалила" разом з MARUV.

Леді досконалість: Леся Нікітюк пройшлася по рідному місту в стильному образі Леся Нікітюк показала молоду маму і зворушливо привітала її з днем народження
Новини України Леся Нікітюк
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся