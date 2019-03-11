"Розчісуйте брови": Леся Нікітюк показала реакцію на коментарі під своїм "голим" фото

Багато підписників підтримали Лесю Нікітюк
Леся Нікітюк, здається, до будь-якої ситуації ставиться з неповторним почуттям гумору. Телеведуча і над собою посміятися може, і з легкістю сприймає коментарі хейтерів або просто незадоволених людей.
Так, Нікітюк вирішила відправитися на відпочинок, вибравши для цього один з єгипетських курортів. Леді Ле публікує десятки фотографій і відео в своєму instagram-сторіз. Часто бавиться або просто манить красивими пейзажами і блакитними басейнами. А нещодавно Леся Нікітюк опублікувала дійсно "жаркий" знімок, на пікантному фото Леся в досить відвертій сукні білизняного стилю демонструє розкішні форми. Шанувальники навіть відзначили, мовляв, їхня улюблениця – "виліта Клеопатра". Безумовно, знайшлися і ті, кого таке фото обурило.
У будь-якому випадку Леся не змусила себе чекати і показала нове кумедне фото. На ньому телеведуча все в тому ж платті, і капелюшку щиро посміхається.
"Реакція на деякі коментарі, особливо під останнім постом... Будьте здорові, розчісуйте брові", — з гумором підписала фото Нікітюк.
Леся Нікітюк в Єгипті (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Шанувальники Нікітюк також поспішили залишити відгуки, чимало підтримали і заступилися за свою улюбленицю.
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк з червоною помадою показала стильний look.
Також Леся Нікітюк в одному рушнику "запалила" разом з MARUV.