Раніше була скептиком: Джамала розговорилася про труднощі сімейного відпочинку

Джамала з чоловіком і синочком (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка озвучила плюси зимової подорожі в Єгипет

Джамала вибрала в цьому році для зимової відпустки нетиповий для себе напрямок – Єгипет. Справа в тому, що співачка вирішила вперше взяти на відпочинок синочка Емір-Рахмана і, звичайно ж, компанію їм склав чоловік артистки Бекір Сулейманов. Зірка зізнається, що маленький непосида не відходив від мами ні на крок, тому їй складно було присвятити навіть пару хвилин фотосету на фоні морських пейзажів – хлопчик слідував за нею по п'ятах і хотів брати участь у процесі. У новому пості Джамала зачепила тему подорожей на далекі відстані з дітьми і поділилася своїм досвідом таких поїздок.

Співачка опублікувала портретне фото, на якому зображена в сонячних окулярах. Схоже, артистка вирішила обійтися без косметики. Вона перерахувала переваги відпочинку в Єгипті в зимовий період.

"Я дуже люблю Єгипет, правда. Тут зараз зима. Звичайно, не така, як у нас. Вдень до 3-х годин можна отримати свої 25, 27, а то і всі 30 градусів тепла. Так, вітряно, ввечері різко холоднішає, але все це компенсують неймовірні фрукти, фреші, сонце, пальми, гостинність. Мені дуже подобаються єгиптяни, як вони поводяться з дітьми, намагаються допомогти, пограти, поспівати. Емірка вже навіть співає Habibi", - поділилася подробицями сімейного відпустки на популярному курорті зірка.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Я часто літаю, як тільки в літаках лунає плач дитини, осудливий гомін проноситься по рядах: "Батьки-егоїсти тягнуть з собою дитину, навіщо вони його так мучать?" І я раніше була таким же скептиком. Насправді, батьки "мучаться" самі. Відпустку з дитиною — це не той відпочинок, до якого я звикла. Все підпорядковано сину! Але коли я бачу щастя в його очах, то, як він їсть фрукти, бігає босоніж по траві, радіє морю, розумію, що всі перельоти, наші недоспані ночі і ранні підйоми не даремно!" - написала вона.

Нагадаємо, що Джамала натякнула на втому під час сімейної поїздки на море. Співачці складно одночасно розслабитися і встежити за синочком-непосидою.