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Що Раміна ще говорить? Козловський відповів на скандальні одкровення колишньої нареченої

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.03.2020 - 17:29
Що Раміна ще говорить? Козловський відповів на скандальні одкровення колишньої нареченої
Фото: Віталій Козловський (instagram.com/vkozlovskiy)

Раніше дівчина заявила в інтерв'ю, що між ними не було інтимних стосунків

Український співак Віталій Козловський останнім часом вражає шанувальників вельми відвертими висловлюваннями. Так, артист прямо відповів на популярне питання про свою сексуальну орієнтацію - чимало людей підозрюють, що вона у нього нетрадиційна. Однак він розвіяв подібні домисли - за словами зірки, йому просто подобається доглядати за собою. А Каті Осадчій у "Світському житті" він прокоментував досить скандальні заяви своєї колишньої нареченої Раміни Есхакзай, відносини з якою завершилися ще у вересні 2017 року напередодні запланованого весілля.

Нагадаємо, що дівчина в одному з інтерв'ю стверджує, що між нею з Віталієм не було сексу, а також, що співак планував зіграти весілля тільки для матеріальної вигоди і дорогих подарунків багатих друзів. А в розпал підготовки до торжества він нібито зізнався їй, що у нього є інша дівчина.

Зі свого боку, 35-річний Козловський відповів, що це його спантеличило. "Що я можу сказати, погано говорити про колишніх не можна – це себе не поважати. А зараз розбиратися в брудній білизні свого минулого – не поважати сьогоднішнє особисте життя", – прокоментував артист.

На питання Осадчої, чи правда те, що пара не займалася сексом, Віталій відповів: "Що Раміна ще говорить? Не здивуюся, якщо вона з часом вигадає ще яку-небудь нову сенсацію і розповість її навіть тобі. Я їй бажаю гарного піару і поруч такого чоловіка, з яким вона не буде згадувати свої колишні стосунки. Я тобі колись казав, що я перегорнув сторінку свого минулого, а тепер я її вирвав, зім'яв, викинув і це згадувати не хочу. Цієї жінки в моєму житті не існувало і не існує", – заявив Віталій.

Що Раміна ще говорить? Козловський відповів на скандальні одкровення колишньої нареченої

Фото: Віталій Козловський (instagram.com/vkozlovskiy)

Щодо ймовірного нового роману зі своїм концертним директором Юлією, який співакові приписують протягом декількох років, він заявив, що більше не хоче розкривати подробиці свого особистого життя.

"Катя, я так тебе люблю! Знаєш, я вже багато "з'їв" собак і кішок, коли афішував своє особисте життя на загальний огляд. На сьогодні мені хочеться залишити для себе. Коли буде якась вагома подія – я тебе запрошу", – повідомив виконавець.

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський розповів, який він у ліжку - за словами зірки, він може бути і ангелом і демоном.

Віталій Козловський відверто висловився про свою сексуальну орієнтацію Можу бути і ангелом і демоном: Віталій Козловський розповів, який він у ліжку
Новини України Віталій Козловськийпевец
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