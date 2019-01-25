"Радію моменту": фігуриста Астаф'єва купальнику проговорилася про секрети натхнення

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Зірка показала пікантні і кумедні кадри з особистого архіву та відповіла на запитання шанувальників

Відома українська співачка, актриса і модель, екс-учасниця гурту Nikita Даша Астаф'єва вирішила поспілкуватися з шанувальниками, відповівши на їх запитання в Instagram. Відповіді артистка супроводила фото і відео з особистого архіву, а деякі з них були особливо спекотними і відвертими.

Наприклад, знаменитість зізналася, що обожнює білий шоколад. Також вона поділилася джерелами свого натхнення.

"Намагаюся радіти кожному моменту, оточувати себе тільки тими людьми, хто це розуміє", - зазначила Даша.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Також співачка показала цікавий фрагмент зі зйомки. У короткому відео Астаф'єва позує перед об'єктивом фотографа у вишуканій чорній сукні оригінального крою по фігурі, що підкреслює її зовнішні достоїнства.

"Я стою, як в 90-х", - коментує вона на камеру, прийнявши вигідну позу і ракурс, а потім робить кумедний вираз обличчя і комічно сміється.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Раніше Даша Астаф'єва знялася в спокусливій еротичній фотосесії, викликавши захват не тільки сміливим і чуттєвим образом, але і новою зачіскою і кольором волосся, який, за словами прихильників, їй дуже до лиця.

До речі, Даша Астаф'єва розохотила фанів видовищним номером на одну зі своїх нових пісень. На відео вона розкуто рухалася на сцені в червоному латексному міні, розбурхуючи уяву глядачів.

Нагадаємо, що навіть під час відпочинку на райському острові Балі Даша Астаф'єва не змогла відмовити собі в задоволенні влаштувати еротичний фотосет в стилі ню, залишивши з одягу лише крислатий капелюшок.

Відео: РБК-Україна