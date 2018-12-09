Заради бабусі: Тарас Тополя розповів, навіщо купив костюм "як у Зіброва"

Лідер групи "Антитіла" Тарас Тополя дав інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя" і розповів кумедну історію про свою бабусю, а також про те, як знайшов масовку до пісні "Там, де ми є".

Тарас Тополя та Катя Осадча (скріншот з YouTube)

За словами музиканта для своєї 88-річної бабусі він став популярний лише тоді, коли пісню групи "прокрутили" по радіо. Також літня жінка постійно говорила своєму онукові про бажання придбати для нього костюм з відливом, "як у Павла Зіброва". Але вона перестала це пропонувати, після того, як до Тараса прийшло визнання і популярність.

Бабуся Тараса Тополі (Скріншот з YouTube)

Тарас розповів, у чому посил пісні "Там, де ми є", яку група виконала з масовкою різних національностей.

"Ми приходили в різні громади. В єврейську громаду, посольство Індії і всі, коли чули слово об'єднання, погоджувалися", - сказав Тополі.

Як раніше ми писали, Тарас Тополя зізнався, скільки втратив від відмови виступати в РФ.

Раніше повідомлялося, що Наталка Карпа презентувала експериментальну пісню в колаборації з Тарасом Тополею.