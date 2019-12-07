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"Рада, що не відпустила": Могилевська розбурхала несподіваним зізнанням відомому чоловікові

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.12.2019 - 12:04
"Рада, що не відпустила": Могилевська розбурхала несподіваним зізнанням відомому чоловікові
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка показла душевні фото з відомим українським артистом

Наталя Могилевська останнім часом вражає щасливим і квітучим зовнішнім виглядом. Ще б пак! Співачка зізналася, що вона закохана. Хоч ім'я обранця артистка не називає і не поспішає його показувати, зате вона проговорилася, що коханий прийшов подивитися на її номер в рамках концерту "Ніч суперхітів", який відбувся в Палаці "Україна" в Києві. До речі, вечір подарував зірці чимало приємних зустрічей. Наприклад, Наталія побачилася зі своїм давнім другом, біля витоків кар'єри якого вона стояла, Дмитром Монатіком.

Співачка опублікувала в Instagram серію фото з MONATIK'ом. Наталія позувала в розкішній чорній сукні-міді, щедро прикрашеній бахромою. З аксесуарів – дві великі шпильки з камінням та стразами, а також оригінальна каблучка з браслетом-"змійкою".

"Діма, дуже пишаюся тобою і рада твоїм успіхам! Ти дуже гарно подорослішав і залишився сердечною людиною. Дуже рада, що в свій час не відпустила тебе поїхати в рідне місто і наполягла, щоб ми з партнерами залишили тебе в Києві. Я завжди знала, що ти талановитий хлопчик, але навіть я, коли ти у нас працював, не могла припустити наскільки. Ти здивував нас усіх! Удачі тобі і польоту ще вище!" - побажала Наталія співакові.

Фото: Наталія Могилевська і MONATIK (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Дмитро відповів своїй колишній наставниці словами вдячності: "Завжди дуже радий нашим душевним зустрічам. Завжди вдячний".

&quot;Рада, що не відпустила&quot;: Могилевська розбурхала несподіваним зізнанням відомому чоловікові

Скріншот коментарів

Підписники Наталії скупали в компліментах двох талановитих людей.

  • Такі красиві
  • Дякую, що розпізнаєте такі таланти! Як би ми без "Кружляє!"
  • Любимки наші! Світлі, такі хороші! Успіхів вам! Щастя! Спасибі, що радуєте нас
  • Ну така класна
  • Талантище обидва!
  • Наталя, ви дуже цікава людина. Скільки років на сцені, а не перестаєте дивувати
  • Ви світитеся! Щастя вам до лиця!
  • Красунчики!

Скріншот коментарів

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