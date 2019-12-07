"Рада, що не відпустила": Могилевська розбурхала несподіваним зізнанням відомому чоловікові

Співачка показла душевні фото з відомим українським артистом
Наталя Могилевська останнім часом вражає щасливим і квітучим зовнішнім виглядом. Ще б пак! Співачка зізналася, що вона закохана. Хоч ім'я обранця артистка не називає і не поспішає його показувати, зате вона проговорилася, що коханий прийшов подивитися на її номер в рамках концерту "Ніч суперхітів", який відбувся в Палаці "Україна" в Києві. До речі, вечір подарував зірці чимало приємних зустрічей. Наприклад, Наталія побачилася зі своїм давнім другом, біля витоків кар'єри якого вона стояла, Дмитром Монатіком.
Співачка опублікувала в Instagram серію фото з MONATIK'ом. Наталія позувала в розкішній чорній сукні-міді, щедро прикрашеній бахромою. З аксесуарів – дві великі шпильки з камінням та стразами, а також оригінальна каблучка з браслетом-"змійкою".
"Діма, дуже пишаюся тобою і рада твоїм успіхам! Ти дуже гарно подорослішав і залишився сердечною людиною. Дуже рада, що в свій час не відпустила тебе поїхати в рідне місто і наполягла, щоб ми з партнерами залишили тебе в Києві. Я завжди знала, що ти талановитий хлопчик, але навіть я, коли ти у нас працював, не могла припустити наскільки. Ти здивував нас усіх! Удачі тобі і польоту ще вище!" - побажала Наталія співакові.
Фото: Наталія Могилевська і MONATIK (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Дмитро відповів своїй колишній наставниці словами вдячності: "Завжди дуже радий нашим душевним зустрічам. Завжди вдячний".
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