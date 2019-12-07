"Рада, що не відпустила": Могилевська розбурхала несподіваним зізнанням відомому чоловікові

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка показла душевні фото з відомим українським артистом

Наталя Могилевська останнім часом вражає щасливим і квітучим зовнішнім виглядом. Ще б пак! Співачка зізналася, що вона закохана. Хоч ім'я обранця артистка не називає і не поспішає його показувати, зате вона проговорилася, що коханий прийшов подивитися на її номер в рамках концерту "Ніч суперхітів", який відбувся в Палаці "Україна" в Києві. До речі, вечір подарував зірці чимало приємних зустрічей. Наприклад, Наталія побачилася зі своїм давнім другом, біля витоків кар'єри якого вона стояла, Дмитром Монатіком.

Співачка опублікувала в Instagram серію фото з MONATIK'ом. Наталія позувала в розкішній чорній сукні-міді, щедро прикрашеній бахромою. З аксесуарів – дві великі шпильки з камінням та стразами, а також оригінальна каблучка з браслетом-"змійкою".

"Діма, дуже пишаюся тобою і рада твоїм успіхам! Ти дуже гарно подорослішав і залишився сердечною людиною. Дуже рада, що в свій час не відпустила тебе поїхати в рідне місто і наполягла, щоб ми з партнерами залишили тебе в Києві. Я завжди знала, що ти талановитий хлопчик, але навіть я, коли ти у нас працював, не могла припустити наскільки. Ти здивував нас усіх! Удачі тобі і польоту ще вище!" - побажала Наталія співакові.

Фото: Наталія Могилевська і MONATIK (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Дмитро відповів своїй колишній наставниці словами вдячності: "Завжди дуже радий нашим душевним зустрічам. Завжди вдячний".

Скріншот коментарів

Підписники Наталії скупали в компліментах двох талановитих людей.

Такі красиві

Дякую, що розпізнаєте такі таланти! Як би ми без "Кружляє!"

Любимки наші! Світлі, такі хороші! Успіхів вам! Щастя! Спасибі, що радуєте нас

Ну така класна

Талантище обидва!

Наталя, ви дуже цікава людина. Скільки років на сцені, а не перестаєте дивувати

Ви світитеся! Щастя вам до лиця!

Красунчики!

Скріншот коментарів

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