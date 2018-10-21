"Намагаюся бути економною": Гайтана розповіла, чому "приймає" секонд-хенд (відео)

Відео: Світське життя (Youtube-канал/Світське життя)

Популярна українська співачка Гайтана зізналася, що намагається бути економною за рахунок речей і що користується грошима "з розумом". Про це вона розповіла Каті Осадчій у "Світському житті".

"Я намагаюся не робити з цього культ, як це люблять робити мами. Але іноді навіть наші друзі дарують нам секонд-хенд. Те, що носили їхні діти. І я приймаю це. Намагаюся бути економною і вважаю, що якщо ти маєш зайві гроші, їх потрібно витрачати з розумом", - сказала вона.

У той же час чоловік Гайтани розповів, як дочка ставитися до великої кількості людей навколо.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

"Вона абсолютно нормальна людина, звикла, що навколо багато людей. У нас дуже багато гостей вдома", - підкреслив він.

При цьому сама Гайтана зізналася, що у дочки Сапфір-Ніколь "дуже багато захоплень". Серед них зараз є спів і танці.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

До речі, відома українська співачка Гайтана показала підписникам зворушливе фото з чоловіком – продюсером Алексом Смартом.

Раніше ми писали, що українська співачка Гайтана поділилася з фанами секретом, як їй вдалося швидко повернути допологову форму. Вона виховує доньку Сапфір-Ніколь, яку народила в липні минулого року.