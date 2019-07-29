Пишнотіла модель Ешлі Грем влаштувала гарячу фотосесію у відвертому вбранні

Ешлі Грем (фото: instagram.com/marina.rinaldi)

31-річна красуня повернулася до робочих буднів

Ешлі Грем в останні два тижні влаштувала собі справжнє солодке життя. Разом з коханим чоловіком та друзями вони вирушили в яхтенное подорож по Італії, практично кожну хвилину якого вона транслювала в Instagram. Компанія веселилася, купалася, насолоджувалася сонцем і мальовничими пейзажами і не забувала про романтичні та "гарячі" кадрах для фоловерів.

Ешлі Грем попрошалась з Італією (фото: instagram.com/ashleygraham)

Сама Ешлі встигла показати кілька комплектів пляжних нарядів: злитий чорний купальник, відверте бікіні, а також бузкового кольору з білими деталями та поясом, який справив справжній фурор в її мікроблозі. На черзі – білий купальник з великим декольте і вирізами на стегнах, який підкреслив пишні форми і бездоганну засмагу знаменитої красуні.

Доповнили наряд популярні цього літа серед зірок золоті підвіски, ланцюжки, великі золоті сережки і сонцезахисні окуляри в білій оправі. Ешлі постаралася в декількох кадрах передати красу місцевості, на тлі якої позує, так і свою власну, зробивши акцент на розкішних грудях.

Ешлі для нового проекту (фото: instagram.com/marina.rinaldi)

Таким чином 31-річна модель дала зрозуміти, що залишає Італію. У пості вона зазначила в локації міжнародний аеропорт Неаполя і зізналася в любові цій прекрасній країні, а саме комунам Шилла і Равелла.

Нова палка робота красуні (фото: instagram.com/marina.rinaldi)

Що ж, робочі проекти не чекають! Не так давно Ешлі оголосила про співпрацю з брендом Marina Rinaldi. Грем розробила осінньо-зимову колекцію для марки. Цікаво, що промо для неї створили гаряче і по-літньому спокусливе.

Нова рекламна кампанія Ешлі (фото: instagram.com/marina.rinaldi)

Ешлі позує на тлі води в мереживний комбінації на тонких бретелях, зверху на яку накинула довгу білу кофту. Яскравий макіяж і мокра укладка зробили дівчину максимально спокусливою. На еротизм і магнетизм колекції вказує і підпис до знімків: "Дай життя Мерилін в тобі... ".