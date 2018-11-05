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Пишногруда Сєдокова розповіла, що читає на відпочинку

Lite » Зірки 05.11.2018 - 18:33
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Артистка насолоджується сонцем і морем в ОАЕ

Відома українська співачка Анна Седокова, яка зараз перебуває на відпочинку в ОАЕ, звідки ділиться яскравими пляжними фото, розповіла, які книги взяла з собою. Про це співачка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Публікацію вона супроводила відвертим знімком, на якому вона в пікантному бікіні, яке підкреслило її пишні груди, сидить на лежаку з книгою в руках. Артистка наголосила, що завжди відправляється на відпочинок в "компанії" чотирьох книг.

"Як правило, з собою на відпочинок, я завжди беру чотири книги. Так і в цей раз. Ви питаєте, що за книга в сториз і я вирішила розповісти. Автор Ден Мільштейн "Правило #1 ніколи не бути #2" Відмінна назва, чи не правда? Ідеальна книга для відпочинку. Купила її місяці три тому в книжковому на Арбаті. Багато мотиваційних історій великих людей і наших спортсменів хокеїстів грають в NHL, так як @dmilstein75 один з найвідоміших агентів в хокеї і бачив багато історій успіху і поразок. Багато корисних цитат. І була здивована, коли мені написав автор і сказав, що передасть мені підписану копію книги. Приємно ) Ось ще я подивилась в неті, що вийшло і склала список книг, які потрібно прочитати", - почала Ганна.

Пишногруда Сєдокова розповіла, що читає на відпочинку

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Далі співачка розкрила назву ще кількох книг.

"Бенжамін Харді - #Силаволинеработает. Нехай твоє оточення працює.
Доктор організаційної психології, блогер і батько трьох прийомних дітей вважає, що ми занадто багато хочемо від сили волі, але це того не варто. Він пропонує замінити її потужним "экзоскелетом". Змусити навколишній світ і саме життя підштовхувати вас на шляху до поставленої мети. Книга для тих, кому завжди потрібен чарівний стусан.

Шон Стівенсон - #Здоровий сон. 21 крок на шляху до хорошого самопочуття.
Автор точно знає, чого не вистачає більшості людей, і вирішив, як супермен, прилетіти на допомогу, поділитися своїм досвідом. У книзі, до того ж, є двотижневий план-практикум, який допоможе нормалізувати графік і стати бадьоріше.

Шаа Васмунд, Річард Ньютон - #Волшебныйпинокдлятвоей новойжизни. Як перестати тупити і почати щось робити. Було у вас таке, що в якийсь момент розумієш, що життя проходить зовсім не так, як ти того хотів? Так ось, ця книга про те, як почати не просто хотіти, а робити, як взяти життя під контроль і крок за кроком іти до мети.

Олена Володіна - #Дзенвбольшомгороде. Мистецтво плисти за течією і завжди опинятися там, де потрібно. Мистецтво плисти за течією і насолоджуватися життям. Не потрібно намагатися встигнути все, встигати потрібно рівно стільки, скільки необхідно для вашого щастя", - написала Седокова.

В коментарях артистка зізналася одній з підписників, що їй часто пишуть, що вона жирна і їй потрібно схуднути.

Пишногруда Сєдокова розповіла, що читає на відпочинкуПишногруда Сєдокова розповіла, що читає на відпочинку

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

На що більшість фоловерів зазначили, що у Седокової прекрасна фігура і вона не повинна нікого слухати.

Пишногруда Сєдокова розповіла, що читає на відпочинкуПишногруда Сєдокова розповіла, що читає на відпочинку

Пишногруда Сєдокова розповіла, що читає на відпочинкуПишногруда Сєдокова розповіла, що читає на відпочинку

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, Анна Сєдокова розповіла про нові стосунки. Співачка показала фото з відпочинку, яке зробив, за її словами, кохана людина.

Раніше ми повідомляли, що співачка Анна Сєдокова відповіла на чутки про стосунки з гравцем хокейного клубу "Динамо", 24-річним Андрієм Мироновим.

Відео: (РБК-Україна)

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