Пишногруда Сєдокова розповіла, що читає на відпочинку

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Артистка насолоджується сонцем і морем в ОАЕ

Відома українська співачка Анна Седокова, яка зараз перебуває на відпочинку в ОАЕ, звідки ділиться яскравими пляжними фото, розповіла, які книги взяла з собою. Про це співачка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Публікацію вона супроводила відвертим знімком, на якому вона в пікантному бікіні, яке підкреслило її пишні груди, сидить на лежаку з книгою в руках. Артистка наголосила, що завжди відправляється на відпочинок в "компанії" чотирьох книг.

"Як правило, з собою на відпочинок, я завжди беру чотири книги. Так і в цей раз. Ви питаєте, що за книга в сториз і я вирішила розповісти. Автор Ден Мільштейн "Правило #1 ніколи не бути #2" Відмінна назва, чи не правда? Ідеальна книга для відпочинку. Купила її місяці три тому в книжковому на Арбаті. Багато мотиваційних історій великих людей і наших спортсменів хокеїстів грають в NHL, так як @dmilstein75 один з найвідоміших агентів в хокеї і бачив багато історій успіху і поразок. Багато корисних цитат. І була здивована, коли мені написав автор і сказав, що передасть мені підписану копію книги. Приємно ) Ось ще я подивилась в неті, що вийшло і склала список книг, які потрібно прочитати", - почала Ганна.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Далі співачка розкрила назву ще кількох книг.

"Бенжамін Харді - #Силаволинеработает. Нехай твоє оточення працює.

Доктор організаційної психології, блогер і батько трьох прийомних дітей вважає, що ми занадто багато хочемо від сили волі, але це того не варто. Він пропонує замінити її потужним "экзоскелетом". Змусити навколишній світ і саме життя підштовхувати вас на шляху до поставленої мети. Книга для тих, кому завжди потрібен чарівний стусан.

Шон Стівенсон - #Здоровий сон. 21 крок на шляху до хорошого самопочуття.

Автор точно знає, чого не вистачає більшості людей, і вирішив, як супермен, прилетіти на допомогу, поділитися своїм досвідом. У книзі, до того ж, є двотижневий план-практикум, який допоможе нормалізувати графік і стати бадьоріше.

Шаа Васмунд, Річард Ньютон - #Волшебныйпинокдлятвоей новойжизни. Як перестати тупити і почати щось робити. Було у вас таке, що в якийсь момент розумієш, що життя проходить зовсім не так, як ти того хотів? Так ось, ця книга про те, як почати не просто хотіти, а робити, як взяти життя під контроль і крок за кроком іти до мети.

Олена Володіна - #Дзенвбольшомгороде. Мистецтво плисти за течією і завжди опинятися там, де потрібно. Мистецтво плисти за течією і насолоджуватися життям. Не потрібно намагатися встигнути все, встигати потрібно рівно стільки, скільки необхідно для вашого щастя", - написала Седокова.

В коментарях артистка зізналася одній з підписників, що їй часто пишуть, що вона жирна і їй потрібно схуднути.

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

На що більшість фоловерів зазначили, що у Седокової прекрасна фігура і вона не повинна нікого слухати.

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, Анна Сєдокова розповіла про нові стосунки. Співачка показала фото з відпочинку, яке зробив, за її словами, кохана людина.

Раніше ми повідомляли, що співачка Анна Сєдокова відповіла на чутки про стосунки з гравцем хокейного клубу "Динамо", 24-річним Андрієм Мироновим.

Відео: (РБК-Україна)