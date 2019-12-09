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По п'ятницях: Вероніка Коваленко презентувала саундтрек до тінейджерських тусовок

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.12.2019 - 11:16
По п'ятницях: Вероніка Коваленко презентувала саундтрек до тінейджерських тусовок
Коваленко Вероніка (фото: прес-служба)

Співачка і автор пісень представила mood-video до треку "По п'ятницях"

Для Вероніки Коваленко рік, що наближається до свого завершення, був дуже продуктивним. Співачка об'їздила більш 30 міст у рамках всеукраїнського туру акторів серіалу "Школа" (1+1), знялася в серіалі "Кріпосна" (СТБ) і стала супер-фіналісткою реаліті-шоу "Хочу в Open Kids". Всі ці події супроводжувалися не тільки творчим зростанням, але особистісним:

За останній час у мене змінився світогляд, ставлення до людей і всьому, що мене оточує. А всяке особистісне зростання відбивається на творчості", — коментує артистка.

Вероніка Коваленко — По п'ятницях (mood video)

Саме ці метаморфози стали поштовхом для написання треку "По п'ятницях". Однак співачка зізнається, що текст фінальної версії синглу, представлений слухачам, у неї народився під час участі в проекті "Хочу в Open Kids".

"Спочатку текст пісні був трохи депресивним. У ньому були слова "І по п'ятницях ми знову з сумною музикою в телефонах... Зла дівчинка, гарна душа". Але еволюціонуючи, я змінила слова треку, бажаючи позбутися від стану меланхолії. І поставила для себе мету: хочу передати атмосферу тінейджерських тусовок".

По п'ятницях: Вероніка Коваленко презентувала саундтрек до тінейджерських тусовокПо п'ятницях: Вероніка Коваленко презентувала саундтрек до тінейджерських тусовок

Трек "По п'ятницях" супроводжується mood-відео, в якому Коваленко приміряла образи в стилі спорт-шик. На такий експеримент Вероніку надихнула співпраця зі стилістом Машею Сивяковою.

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