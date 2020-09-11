Ховайте носові хустки: Могилевська прокоментувала роман з мільйонером і заговорила про зради

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка розповіла, що насправді її пов'язує з власником столичних бутиків

Нещодавно Наталя Могилевська викликала шквал чуток після появи на світському заході під руку з відомим власником київських бутиків, мільйонером Олегом Рижовим. Пара сміялася і проявила ніжне ставлення один до одного на публіці, а в кулуарах пішов слух про те, що у співачки і бізнесмена роман. Артистка ніяк не коментувала чутки, але вирішила сказати своє вагоме слово. На сторінці в Instagram Наталя зізналася, що насправді пов'язує її з Рижовим.

На фото Могилевська й Рижов позують в обнімку в однакових свитшотах. На співачки – брюки з манжетами і босоніжки на високому стійкому каблуці.

"На днях це фото викликало багато запитань і припущень про те, що за чоловік поруч. Ховайте носові хустки, сердечка і няшкі, це просто мій друг. Знайомтеся, беззмінний колумніст журналу l'officiel HOMME @lofficielukraine, кінематографіст і бізнесмен Олег Рижов. Ми прийшли на UFW, щоб розповісти про наш новий проект, про який, до речі, ніхто так і не написав", - зізналася співачка.

Наталя Могилевська породила чутки про новий роман (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Виявилося, друг запропонував їй написати серію статей про те, як на одні і ті ж гострі актуальні теми дивляться чоловік, жінка, в ролі яких будуть Наталя з Олегом, а фахівці оцінять і прокоментують їх відповіді та міркування. Теми передбачаються найрізноманітніші: кохання, смерть, зрада, наркотики, секс та інші.

"Як вам тема: а правда, що багато жінок знають про зради чоловіка, але закривають на це очі. Роблять вигляд, що не в курсі. Або вважають, що всі чоловіки полігамні і їм типу потрібна молода кров! Олег, наприклад, говорить, що для чоловіка це нормально. Що думаєте?" - одразу заінтригувала прихильників співачка, підкинувши їх провокаційне питання для міркувань.

Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська розповіла про пережиту депресію і переосмислення життя.