"Нехай всі заздрять!" Потап розповів, чому довго приховував роман з Каменських

Відео: YouTube/Світське життя

Потап і Настя Каменських дуже довго ретельно приховували свій роман від сторонніх очей, хоч шанувальники здогадалися про те, що вони разом. Пара тривалий час жила в цивільному шлюбі, але все ж артистам хотілося відгуляти справжню пишне весілля і узаконити свої стосунки. Напередодні торжества, 22 травня, Потап оригінально зізнався в коханні дружині і розкрив всі карти перед фанами – він випустив романтичний кліп на пісню-присвяту "Константа". Фото з урочистості щасливі молодята досі публікують на своїх сторінках і не втомлюються зізнаватися один одному в коханні. Про те, чому ж Потап і Настя так довго мовчали і не наважувалися розсекретити свою любов, репер розповів в програмі "Світське життя", а відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі прогрередачі.

Потап зазначив, що працюючи на весіллях, він побачив чимало гучних урочистостей, які були нудні для нареченого і нареченої, тому на своєму просто вирішив отримувати задоволення від свята.

"Ми з Настею взялися за ручки і так кайфонулі від цього. І цілувались, цілувались" – з щасливою посмішкою згадав він.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Катя Осадча поцікавилася, чому продюсер і співачка не влаштували весілля в Італії, адже це було давньою мрією Насті, про яку вона не раз розповідала. Репер зазначив, що він міг би найняти приватні літаки і перевезти всіх гостей за кордон, але вирішив зробити торжество ближче до дому.

"Ми замовили італійський ресторан з італійською кухнею. Так було класно по-справжньому. На другий день ми зібралися в українському ресторані, співали українські пісні, їли сало. Класно було!" – подлився Потап.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Репер зізнався, що приховував свої почуття протягом довгого часу було, і це було непросто.

"Це було дуже важко, мені було складно як чоловікові, тому що хотілося розповісти всьому світу про те, хто вона, що я її так сильно люблю. Нарешті впала завіса, і нам стало так легко. Хотілося зробити це раніше, але у мене була сім'я, діти, робота, і поки ми все вирішували за лаштунками, пройшло багато часу. Я нічого не приховую, я люблю Настю Каменських і я дуже щаслива людина! Нехай всі заздрять, нехай ненавидять, нехай люблять - мені байдуже. Мені стало настільки легко, тому що зараз я чесний перед собою і всіма!" – щиро зізнався Потап.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що Настя Каменських порадувала фото в бікіні і розповіла про плани на літо.

Раніше Потап потішив весільним знімком з нареченою Настею Каменських на руках.