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Нехай весь світ зачекає: Влад Топалов грається з сином вдома на карантині (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.03.2020 - 13:28
Нехай весь світ зачекає: Влад Топалов грається з сином вдома на карантині (відео)
Фото: Влад Топалов з сім'єю (instagram.com/vladtopalovofficial)

Співак показав, як вони з маленьким Майклом весело валяють дурня

Влад Топалов – турботливий чоловік і люблячий батько і не раз зізнавався у коханні дружині і сину в мережі та інтерв'ю. Артист намагається проводити з ними якомога часу, взяв на себе чималу частину турботи про малюка і нещодавно зізнався, що готовий навіть вбити за своїх рідних. Під час епідемії коронавіруса і карантину 34-річному виконавцю довелося, як і багатьом іншим артистам, скасувати свої концерти і втратити заробіток. Однак він не сумує - адже натомість з'явилося більше часу на родину!

На своїй сторінці в Instagram Влад опублікував миле й кумедне відео, на якому він грає і грається з сином Майклом, якому вже рік і 5 місяців. Малюк заливисто сміється, а також зворушливо вимовляє "Тато" на камеру.

Відео: Влад Топалов з сином (instagram.com/vladtopalovofficial)

Топалов зізнався, що такі моменти роблять його дуже щасливим.

"Скасувалися концерти......(((( втратив багато грошей..... здавалося б, треба страшно засмутитися. Але я щасливий. зжерли з сином нишком від мами каструлю макаронів з маслом! І валяєм дурня! І нехай весь світ зачекає", - поділився емоціями задоволений співак.

Шанувальники прийшли в захват від зворушливого ролика і залишили Владу багато теплих відгуків.

  • Які ви класні
  • Клас, валяти дурня) як в дитинстві крутіше немає не чого!!!!
  • Безумовна любов
  • Класні такі, щастя вам
  • милота зашкалює
  • Як мило!!
  • Ви такі хорошинькие
  • Яка милота
  • Такрй бутузик солодкий! щастя вам, хлопці!
  • до чого ж солодкі
  • Який Ви хороший тато!!!!
  • Ось так виглядає щастя
  • Суперпозитиfffff тато син

Нехай весь світ зачекає: Влад Топалов грається з сином вдома на карантині (відео)Нехай весь світ зачекає: Влад Топалов грається з сином вдома на карантині (відео)

Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

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