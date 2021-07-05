Публічна людина - не психіатр: Слава Камінська дала різку відповідь хейтерам

Слава Камінська любить інтригувати своїх шанувальників і влаштовувати провокації в мережі. Так, нещодавно зірка спеціально підігріла чутки про третю вагітність , виклавши фото з кругленьким животом. Втім, у підписі співачка натякнула, що це лише постановка і навіть показала на знімку непристойний жест. Публікація викликала бурхливу реакцію і хвилю критики в мережі, так що артистка вирішила відповісти своїм хейтерам.

У своєму Instagram вона опублікувала те саме фото з середнім пальцем, а також новий кадр біля озера, і звернулася до недоброзичливців.

Для початку Слава пояснила, що хотіла сказати знімком з грубим жестом.

Слава Камінська епатувала фоловерів непристойним жестом (фото: instagram.com/babaslavka)

"Жест служить вимогою залишити в спокої, "відв'язатися" (зокрема, середній палець приставляють до об'єктива камери, вимагаючи припинити зйомку). В англомовних країнах вербальний аналог цього жесту - лайка Fuck you! або вимога відстати Fuck off!. PS: google в допомогу (не лестіть собі), 300 років ви мені снилися #розумникиумницы #тупыекурицы", - написала співачка.

Під фото, на якому вона позує на містку біля озера, нахилившись вперед, Камінська різко і гнівно звернулася до охочих писати гидоти і давати непрохані поради.

Слава Камінська дала різку відсіч хейтерам в мережі (фото: instagram.com/babaslavka)

При цьому вона пораділа, що більшість її підписників все ж не такі.

"Як же все-таки цікаво спостерігати за реакціями людей. Аналізувати...

Навіть дрібні провокації викликають загострення. Звичайно, радує те, що більшість живуть своїм життям і не дають порад, тим більше якщо їх про це не просили, не критикують, а просто приймають думку, навіть якщо вона є альтернативною, поважають особистий простір і відчувають кордони, просто проходять повз, якщо не згодні. Як правило, якщо зайдеш глянути на сторінку - вона відкрита", - підмітила виконавиця.

А ось іншій категорії людей Слава нагадала, що зовсім не зобов'язана вислуховувати їх "цінну" думку про себе, незважаючи на те, що вона - публічна особистість.:

"Але є й інша категорія,"моя улюблена" - #Срунтихушник. Ніколи не пройде повз срача, обов'язково вставить коментар (образливого характеру і назве його "думкою") ну і ясно-зрозуміло, що сторінка буде закрита або "нігтики Одеса, Харків, Київ" і тд. Я читаю коментарі, коли є вільний час, і якщо вони ображають мене або моїх близьких - маю повне право хамити і грубити у відповідь на хамство і грубість!" - заявила артистка.

Зірка звернулася до хейтерів і закликала їх просто відписатися і поважати себе самих.

"Вийде запам'ятати - запам'ятовуйте! Публічна людина - не психіатр!!! Публічність не зобов'язує вислуховувати "вашу думку"! Це моя сторінка І я маю право викладати все, що дозволяє співтовариство Instagram, навіть якщо вам це не подобається! Відпишіться! Не перекладайте з хворої на здорову! Поважайте в першу чергу себе! Як писав А. П. Чехов: "вихована людина не та, хто не проллє соусу на скатертину, а та, хто цього не помітить, якщо це зробить хтось інший",-різко відповіла недоброзичливцям Камінська.

Шанувальники підтримали Славу і залишили їй багато захоплених слів.