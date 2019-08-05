"Стрибала від щастя": Регіна Тордоренко поділилася дитячою радістю

Регіна Тодоренко нещодавно оголосила шанувальникам про те, що мріє знятися в кіно і серіалі. Тяга до творчих професій у зірки "Орел и Решки" була ще з дитинства. Якось вона згадала, що українську "Фабрика зірок", що дала їй старт у світ шоу-бізнесу, куди вона давно мріяла потрапити. Тепер Регіна веде кілька авторських проектів, працює на телебаченні, знімається в рекламі і сама стала прикладом для наслідування. Ведуча вирішила поділитися на instagram-сторінці найяскравішим спогадом з дитинства, пов'язаним зі світом мистецтва.

Вона згадала, як користувалася будь-якою можливостю потрапити за театральні лаштунки і побачити те, що приховано від чужих очей, познайомитися з акторською професією зсередини і доторкнуться до незвіданого світу мистецтва.

Текст Регіна супроводила ефектним фото. На знімку вона сидить біля шахової дошки в чорному піджаку-кейпі. Максимально природний макіяж і акуратно укладені великі локони, витончена поза надали образу ведучої особливий шарм.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"У дитинстві я завжди намагалася зазирнути за лаштунки, щоб знати трохи більше інших. І коли мені давали можливість проникнути за лаштунки театральних подмосток, я підстрибувала від щастя, так як там зустрічалася з різними іменитими акторами, режисерами, які давали настанову діткам і розповідали про труднощі професії. Що вам цікаво дізнатися про знімальний процес? Про мою роботу в цілому? І цікаво чи взагалі?" - запитала вона.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Мотивуючча розповідь Регіни змусив шанувальників згадати про своїх дитячих мріях, якими вони із задоволенням ділилися в коментарях, а також залишали питання під постом. Та й сама телеведуча не залишилася без компліментів.

Красива, така тепла душа. Ви там десь далеко, а у багатьох підписників відчуття, що ви близька подруга

Супер

Цікаво

Красуня Регіна

Дівчинка з харизмою, це набагато краще краси

Красуня, як завжди!

Красивий колір волосся. Регіна, вам дуже йде

Красива, добрі очі

Регіна, Ви - красуня! Такий чуттєвий погляд

Класна фотка!

На це можна дивитися вічно

Дуже красиві і чарівні очі

Скріншот коментарів

Раніше Регіна Тодоренко опублікувала фото без обробки і ретуші, а також розповіла про свою хворобу.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко зізналася, якими оригінальними методами закляла свій організм .