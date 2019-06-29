"Прямо світіться!" Сніжана Бабкіна зворушила фото з сином на руках

Сергій і Сежана Бабині 18 червня знову стали щасливими батьками – у них народився син Єлисей. Ім'я хлопчика дружина музиканта побачила уві сні задовго до його появи на світ, тому ні хвилини не сумнівалася, як назвати малюка. Щасливий і гордий батько знаходився поряд під час пологів, а також був постійно поруч у перші дні появи малюка на світ, та й зараз буквально не відходить від Єлисея. Сніжана народжувала в одному з київських приватних пологових будинків, і тільки зараз зважилася показати на сторінці в Instagram ексклюзивне фото з малюком на руках, зроблене в палаті на другий день після появи сина.

Молода мама тримає немовля на руках, а сама буквально випромінює щастя і спокій. Вона злегка посміхається в камеру, притискаючи до грудей Єлисея.

Дружина музиканта розповіла, що пологи пройшли легко, комфортно і вона відчувала себе наче в раю. Сніжана навіть заявила, що не проти знову відчути радість материнства і готова повернуться в пологовий будинок за ще одним малюком.

Фото: Сніжана Бабкіна з сином Єлисеєм (instagram.com/snezhana_babkina)

"Це так важливо, щоб жінка, яка народила, виписуючись, говорила - Хочу ще! Чекайте на мене! До зустрічі! Ми виписувалися саме з такими словами!" - зазначила молода мама.

"Сніжана - мене надихає Ваша природна краса. Вітаю з народженням сина!", "Дуже за вас рада! Чудова матуся!", "Краса жіноча особливо прекрасна в перші дні після пологів", "Вітаю, здоров'я вам і вашому малюкові, а ви красуня і це навіть без косметики", "Яка ви чудова сім'я! Здоров'я і гармонії вам!", "Ви на цьому фото особливо красива, світіть!" - коментатори зазначали.

Скрншот коментарів

Раніше Сергій Бабкін зворушив фото "музичного" вечори в компанії молодшого сина Єлисея.

До речі, Сергій Бабкін показав, як зустрів дружину з пологового будинку, влаштувавши з нею яскравий фотосет.