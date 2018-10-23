Прозовий дебют: відомий український рокер подався в письменники

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Сергій Мартинюк вже скоро презентує незвичайну і чарівну книгу

Вокаліст популярного українського рок-гурту "Фіолет", який нещодавно присвятив альбом перемогам і поразкам, Сергій Мартинюк написав роман. Книга "Капітан Смуток" вийде на початку листопада у видавництві "Фабула", але вже зараз вона доступна для попереднього замовлення.

"Оповідач історії, який не вимовить за весь роман жодного слова, вирушає зі своїм єдиним другом, котрий має дивне прізвисько невідомого походження - Пі, в мандри Україною. На цьому шляху героїв чекатимуть зустрічі з придорожніми повіями, підступними волоцюгами, ображеними на світ художниками, щойно посталими та згаслими зірками рок-н-ролу, матеріалізованими примарами минулого та містичними зблисками майбутнього. Загадкова мета вестиме героїв химерними лабіринтами їхніх власних сподівань, страхів та ілюзій, а справжній сенс цієї мандрівки вони осягнуть лише наприкінці дороги, що сама - наче заново прожите життя", - йдеться в анотації до книги.

Обкладинка книги (fabulabook.com)

За словами Мартинюка, "Капітан Смуток" - це історія, яка неодмінно повинна увірватися в читацькі плани українців цієї осені.

"Написати свій роман і видати його було заповітною мрією моїх перших десяти! А враховуючи, що роман присвячений місту мого дитинства і, зокрема, нашого з вами дитинства, то це мрія за три", - прокоментував написав Сергій.

Нагадаємо, раніше з'явився фантастичний кавер на саму популярну українську пісню.

Відео: РБК-Україна