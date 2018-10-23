ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Прозовий дебют: відомий український рокер подався в письменники

Lite » Зірки 23.10.2018 - 17:23
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Сергій Мартинюк вже скоро презентує незвичайну і чарівну книгу

Вокаліст популярного українського рок-гурту "Фіолет", який нещодавно присвятив альбом перемогам і поразкам, Сергій Мартинюк написав роман. Книга "Капітан Смуток" вийде на початку листопада у видавництві "Фабула", але вже зараз вона доступна для попереднього замовлення.

"Оповідач історії, який не вимовить за весь роман жодного слова, вирушає зі своїм єдиним другом, котрий має дивне прізвисько невідомого походження - Пі, в мандри Україною. На цьому шляху героїв чекатимуть зустрічі з придорожніми повіями, підступними волоцюгами, ображеними на світ художниками, щойно посталими та згаслими зірками рок-н-ролу, матеріалізованими примарами минулого та містичними зблисками майбутнього. Загадкова мета вестиме героїв химерними лабіринтами їхніх власних сподівань, страхів та ілюзій, а  справжній сенс цієї мандрівки вони осягнуть лише наприкінці дороги, що сама - наче заново прожите життя", - йдеться в анотації до книги.

Прозовий дебют: відомий український рокер подався в письменники

Обкладинка книги (fabulabook.com)

За словами Мартинюка, "Капітан Смуток" - це історія, яка неодмінно повинна увірватися в читацькі плани українців цієї осені.

"Написати свій роман і видати його було заповітною мрією моїх перших десяти! А враховуючи, що роман присвячений місту мого дитинства і, зокрема, нашого з вами дитинства, то це мрія за три", - прокоментував написав Сергій.

Нагадаємо, раніше з'явився фантастичний кавер на саму популярну українську пісню.

Відео: РБК-Україна

Новини України книги
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся