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Все пройдемо: Тіна Кароль захоплює ніжністю на домашніх мотиваційних фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.04.2020 - 18:32
Все пройдемо: Тіна Кароль захоплює ніжністю на домашніх мотиваційних фото
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка похвалилася досягненням сина

Тіна Кароль пішла на каратин і знаходиться в заміському будинку разом з сином Веніаміном, який прилетів до мами з США. Співачка регулярно займається спортом, робить вправи на розтяжку і тримається себе в ідеальній формі. В української поп-діви з'явилося набагато більше часу на соцмережі, тому вона знімає InstaStories і ділиться моментами життя з багаточисленною армією шанувальників. Так, Тіна потішила публіку черговою порцією мотивуючих домашніх селфі.

Судячи по знімках, навіть в домашній обстановці співачка виглядає на висоті. Вона не використовує вдома макіяж, але виглядає при цьому приголомшливо. На милих сонячних знімках Тіна кокетує на камеру, обпалюючи проникливим поглядом.

"Ми все пройдемо і зробимо це гідно", - залишила надихаючий підпис під одним з кадрів зірка.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Також Тіна похвалилася досягненнями Вені. Хлопчик за два дні прочитав товсту художню книгу англійською і порадив всім, хто хоче вдосконалити і покращити іноземну моу зробити те ж саме. Зіркова мама не приховувала гордості за сина: "За два дні перечитав все?" Співачка не змогла стримати щасливу посмішку.

До речі, артистка зізналася, що за час карантину планує з допомогою Вені підтягти англійську, а йому, в свою чергу, допоможе з музикою. На одному із відео Тіна показала, як разом з сином читає в садку, причому і у співачки, і у хлопчика в руках книги іноземною мовою.

Фото: Тіна Кароль з сином (instagram.com/tina_karol)

Раніше син Тіни Кароль посадив своє власне квітуче дерево в саду біля будинку, чим викликав у мами гордість і розчулення.

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