Очей не відвести: Осадча в костюмі від українського дизайнера підкорила стилем в Парижі

Телеведуча в столиці Франції не тільки відпочиває, але й працює
Катя Осадча прибула в Париж не тільки попрацювати, але й відпочити. Вона вирушила до столиці Франції в компанії чоловіка Юрія Горбунова і встигла насолодитися місцевими пам'ятками, зокрема, відвідати музей Орсе і помилуватися Ейфелевою вежею. А 2 жовтня телеведуча разом з чоловіком, а також іншими українськими зірками Олею Поляковою та Лесею Нікітюк вирушила на показ нової колекції українського дизайнера Андре Тана, який відбувся 22-й Avenue de Messine в Парижі (адреса Посольства України у Франції). Катя поділилася в Instagram фото з заходу, а також опублікувала романтичні знімки з чоловіком, зроблені на паризьких вулицях.
На фото в профілі теледіва відображена в чорному брючному костюмі, прикрашеному бликітками від Andre Tan з укороченим жакетом. Вона доповнила лук зручними кросівками, але для появи в кадрі змінила їх на човники і одягла капелюх з широкими полями.
"Відпочили, треба і попрацювати", - підписала фото Катя.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Фото: Катя Осадча та Оля Полякова (фото: instagram/lyutovalexey)
Шанувальникам образ теледіви явно припав до душі - вони не змогли утриматися від компліментів.
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У сторіз Катя показала романтичну прогулянку з чоловіком. Пара провела час у Люксембурзькому саду і побувала в Пантеоні в Латинському кварталі, а ввечері вирушила в ресторан з видом на Ейфелеву вежу.
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов в Парижі (instagram.com/kosadcha)
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