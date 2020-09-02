Просто чудова: 51-річна Дженніфер Лопес вразила мережу молодим зовнішнім виглядом

Дженніфер Лопес показала нове фото у простому повсякденному образі, на якому виглядає привабливо і молодо навіть без продуманого до дрібниць лука. Зірка зробила мінімальний макіяж, підкресливши тонкою розтушуваною стрілкою очі, на шкіру нанесла тонкий шар золотистого хайлайтера, а на губи – ніжного відтінку блиск. Волосся Лопес виклала на прямий проділ, випрямивши його праскою.

Нове фото Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

За допомогою цього фото Дженніфер Лопес вирішила не просто покрасуватися своєю нев'янучою зовнішністю. Таким чином, вона привертає увагу до руху #VoteLikeAMadre. Кампанія спонукає виборців виступити на підтримку кандидатів, які планують приділяти пріоритетну увагу діям у боротьбі зі зміною клімату.

«Макс і Емма – мій світ. Коли я думаю про те, яким буде їх життя, якщо ми проігноруємо значний вплив зміни клімату на нашу планету, це розбиває мені серце. Нам потрібно щось робити і діяти ЗАРАЗ. Ось чому я обіцяю #VoteLikeAMadre кандидатам, які вірять в науку і будуть працювати над захистом навколишнього середовища...», – написала вона.

Співачка виглядає розкішно (фото: instagram.com/jlo)

Поки одні обговорювали кампанію та її плани, інші не могли стримати слів захоплення від того, як чудово виглядає співачка. «Як би там не було, але ти прекрасна», «Ти божественна», «Ти саме натхнення», «Жінка, ти мене окриляєш», «Люблю тебе, королева», «Це щось найдільш солодке й прекрасне, що я бачив сьогодні», «Ти просто прекрасна мама для Макса й Емми. Я люблю тебе», – продовжують сипатися компліменти на зірку.