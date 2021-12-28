Просто казка: найкрасивіші весілля 2021, які не залишили байдужими нікого

2021 рік ознаменувався довгоочікуваним виходом із суворого карантину. Чим тут же скористалися численні зіркові пари, які відкладали свої весільні церемонії до кращих часів.

Згадуємо найрозкішніші і найбільш стильні церемонії одруження , які не залишили байдужими нікого.

Періс Хілтон і Картер Реум

Мабуть, найбільш обговорюване весілля цього року. Торжество почалося 11 листопада в колишньому маєтку Bel Air покійного дідуся Періс Беррона Хілтона і тривало три дні, зібравши масу зіркових гостей.

Наречена не стала відмовляти собі в розкішних вбраннях, вибравши відразу кілька суконь: мереживне плаття Oscar de la Renta з квітчастим шлейфом, плаття з відкритими плечима Galia Lahav, плаття-кейп, розшите бісером і камінням Pamella Roland, а ще коротке коктейльне плаття також Oscar de la Renta.

Весілля Періс Хілтон (фото: instagram.com/parishilton)

Жасмін Тукс і Хуан Девід Борреро

Топ-модель і "ангел" Victoria's Secret Жасмин Тукс зі своїм нареченим –виконавчим директором Snapchat Хуаном Девідом Борреро – влаштували грандіозне весілля, яке облетіло всі світські портали.

Жасмін вибрала розкішну мереживну сукню Zuhair Murad з пишною спідницею і 5-метровим шлейфом. А наречений одягнув класичний смокінг Giorgio Armani.

Весілля Жасмін Тукс (фото: instagram.com/parishilton)

Кітті Спенсер і Майкл Льюїс

Племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер вийшла заміж за свого коханого, 62-річного мільярдера Майкла Льюїса, влітку цього року. Торжество відбулося в італійському містечку Фраскаті неподалік від Риму. А за 5 розкішних образів відповідав знаменитий бренд Dolce & Gabbana, обличчям якого є наречена.

Весілля Кітті Спенсер (фото: instagram.com/dolcegabbana)

Гвен Стефані і Блейк Шелтон

Співачка і її коханий чоловік Блейк Шелтон вирішили узаконити стосунки після 6 років в липні цього року на ранчо нареченого в Оклахомі. Наречена вибрала 2 образи від Vera Wang: класичне плаття з ліфом і довгою спідницею, а також міні-плаття з пишною спідницею з тюлю, яке вона одягла для вечірки.

Весілля Гвен Стефані (фото: instagram.com/blakeshelton)

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс

Перша ракетка України Еліна Світоліна та її коханий Гаель Монфіс одружилися в липні цього року в Швейцарії. Весільний елегантний образ Еліни розробив нині покійний дизайнер Вірджіл Абло. Білосніжний комбінезон був доповнений мереживною накидкою з написом "Love always wins" і знімною лавандової спідниці з фатину.

Весілля Еліни Світоліної (фото: instagram.com/elisvitolina)