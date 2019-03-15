Просто шикардос: Леся Нікітюк в Єгипті показала "поцілунок зі Сфинксом"

Телеведуча поділилася яскравими емоціями від відвідання пірамід в Єгипті

Известная телеведущая и шоувумен Леся Никитюк, которая сейчас беззаботно отдыхает в Египте в компании друзей и посещает местные достопримечательности, не удержалась от традиционной экскурсии к пирамидам в Каире. Увиденное настолько потрясло знаменитость, что она написала восторженный пост в Instagram, показав фото рядом с гробницей фараона Тутанхамона - Большой Сфинкс.

Ведущая позирует в клетчатой красно-черной рубашке и шляпке. Она застыла в импровизированном поцелуе с каменным изваянием Сфинкса.

Хоть бывалую путешественницу и звезду тревел-шоу "Орел и решка" трудно удивить, но увиденное оставило неизгладимое впечатление.

"Наконец я побывала на пирамидах! И я вам хочу сказать. Это просто шикардос! Поистине магическое место, я зарядилась. Тепер пойду телефон заряжать. Ребята, потрясающее место! Рекомендую хотя бы раз вылететь за приделы отеля! Увидеть нечто на нашей планете, зарядиться, почувствовать "тайну" и узнать много нового! Путешествуйте", - призвала Леся своих подписчиков.

Леся Никитюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники тут же стали активно комментировать снимок знаменитости, попутно отмечая оригинальный "поцелуй" звезды на камеру.

"Супер поцелуй", "Классное фото. Леся супер!", "Это шедевр. Просто идеально", "А, так вот кто это пирамиде нос откусил!", "Отличное фото", "Очень крутая фотка", "Красивый фараон (или кто он там), но с Лесей он не сравнится", "Потрясающая", "Наша Леся и Тутанхамона успела поцеловать", - с юмором комментировали кадр фолловеры.

Также в "историях" микроблога шоувумен показала еще несколько фото у знаменитых пирамид и сфинксов, посоветовав поклонникам лучшие локации для панорамных съемок.

Леся Никитюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что Леся Никитюк удивила сеть оригинальным снимком с соломенными крыльями за спиной, объявив необычный конкурс.

К слову, Леся Никитюк вызвала ажиотаж в сети пикантным фото с внушительным декольте, спровоцировавшем жаркие споры среди подписчиков.