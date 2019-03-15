Просто шикардос: Леся Нікітюк в Єгипті показала "поцілунок зі Сфинксом"

Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча поділилася яскравими емоціями від відвідання пірамід в Єгипті

Відома телеведуча і шоувумен Леся Нікітюк, яка зараз безтурботно відпочиває в Єгипті в компанії друзів і відвідує місцеві пам'ятки, не втрималася від традиційної екскурсії до пірамід в Каїрі. Побачене настільки вразило знаменитість, що вона написала захоплений пост в Instagram, показавши фото поруч з гробницею фараона Тутанхамона - Великий Сфінкс.

Ведуча позує у картатій червоно-чорній сорочці і капелюшку. Вона застигла в імпровізованому поцілунку з кам'яною статуєю Сфінкса.

Хоч бывалую мандрівницю і зірку тревел-шоу "Орел и решка" важко здивувати, але побачене залишило незабутнє враження.

"Нарешті я побувала на пірамідах! І я вам хочу сказати. Це просто шикардос! Справді магічне місце, я зарядилася. Тепер піду заряджати телефон. Друзі, приголомшливе місце! Рекомендую хоча б раз вилетіти за межі готелю! Побачити щось на нашій планеті, зарядитися, відчути "таємницю" і дізнатися багато нового! Подорожуйте", - закликала Леся своїх підписників.

Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники відразу ж почали активно коментувати знімок знаменитості, попутно відзначаючи оригінальний "поцілунок" зірки на камеру.

"Супер поцілунок", "Класне фото. Леся супер!", "Це шедевр. Просто ідеально", "А, так ось хто це піраміді відкусив ніс!", "Відмінне фото", "Дуже крута фотка", "Красивий фараон (чи хто він там), але з Лесею він не зрівняється", "Приголомшлива", "Наша Леся і Тутанхамона встигла поцілувати", - з гумором коментували кадр фолловери.

Також в "історіях" мікроблогу шоувумен показала ще кілька фото біля знаменитих пірамід і сфінксів, порадивши шанувальникам кращі локації для панорамних зйомок.

Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк здивувала мережу оригінальним знімком з солом'яними крилами за спиною, оголосивши незвичайний конкурс.

До слова, Леся Нікітюк викликала ажіотаж у мережі пікантним фото з великим декольте, що спровокував запеклі суперечки серед ппідписників.