"Просто розрив серця": Тіна Кароль зачарувала пишним бюстом в облягаючому боді

Тіна змогла поєднувати одночасно елегантність і чуттєвість

Тина Кароль не оставляет своих фанатов в покое. Певица то и дело публикует яркие фото в стильных образах — одно горячее другого. На этот раз Тина Кароль, которая ранее растрогала сеть чувственным экспромтом, не оголяла ножки и не позировала в чувственных позах. Наоборот — образ получился элегантный и, можно сказать, сдержанный. И все же не обошлось без пикантной изюминки. Украинская исполнительница смогла очень выгодно подчеркнуть свои роскошные формы, а именно — зону декольте.

Так, Тина примеряла наряды исключительно от украинских дизайнеров. Следует отметить, что Кароль предпочитает поддерживать украинские бренды.

Для новой fashion-съемки Тина выбрала желтое боди с кокетливой молнией посредине от украиснкого дизайнера Ивана Фролова (бренд FROLOV). Именно боди в элегантной композиции и добавляет пикантной изюминки стильному выходу Кароль.

Также певица выбрала юбку оливкового цвета от FLOW the Label из коллекции весна-лето 2019. К слову, ее стоимость — $270, передает myglamwish.com.

Модный ансамбль довершают прозрачные туфли-лодочки, а также классический пиджак в черно-белую полоску от бренда SIX. И конечно же, мейкап сделан с акцентом на алые губы. Укладка – аккуратные волны-локоны.

Очаровательная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кстати, интересно, что ранее Тина уже публиковала фото из этой фотосессии.

Стильная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники Тины не смогли пройти мимо такой пленительной съемки. Многие подчеркнули, что 34-летняя певица выглядит "божественно":

"Как всегда, выглядит офигенно"

"Боже, Бог тебя одарил не только голосом, но и красотой"

"Вы очень красивая"

"В этом фото прекрасно все, глаза – особенно"

"Я Вас обожаю, вы очень мудрая и женственная!"

"Очень красивый взгляд, вы очень красивая, вы пример для меня"

"Космическая Тина!"

"Моя красуня, ти така стильна. Люблю та обожнюю"

"Вторая пара глаз весьма хорошая))"

"Наша малышка. Ты чудесна!"

Напомним, ранее Юрий Горбунов похвастался фото с обворожительной Тиной Кароль.

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