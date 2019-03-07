"Просто розрив серця": Тіна Кароль зачарувала пишним бюстом в облягаючому боді

Тіна змогла поєднувати одночасно елегантність і чуттєвість
Тина Кароль не оставляет своих фанатов в покое. Певица то и дело публикует яркие фото в стильных образах — одно горячее другого. На этот раз Тина Кароль, которая ранее растрогала сеть чувственным экспромтом, не оголяла ножки и не позировала в чувственных позах. Наоборот — образ получился элегантный и, можно сказать, сдержанный. И все же не обошлось без пикантной изюминки. Украинская исполнительница смогла очень выгодно подчеркнуть свои роскошные формы, а именно — зону декольте.
Так, Тина примеряла наряды исключительно от украинских дизайнеров. Следует отметить, что Кароль предпочитает поддерживать украинские бренды.
Для новой fashion-съемки Тина выбрала желтое боди с кокетливой молнией посредине от украиснкого дизайнера Ивана Фролова (бренд FROLOV). Именно боди в элегантной композиции и добавляет пикантной изюминки стильному выходу Кароль.
Также певица выбрала юбку оливкового цвета от FLOW the Label из коллекции весна-лето 2019. К слову, ее стоимость — $270, передает myglamwish.com.
Модный ансамбль довершают прозрачные туфли-лодочки, а также классический пиджак в черно-белую полоску от бренда SIX. И конечно же, мейкап сделан с акцентом на алые губы. Укладка – аккуратные волны-локоны.
Очаровательная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Кстати, интересно, что ранее Тина уже публиковала фото из этой фотосессии.
Стильная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Поклонники Тины не смогли пройти мимо такой пленительной съемки. Многие подчеркнули, что 34-летняя певица выглядит "божественно":
Напомним, ранее Юрий Горбунов похвастался фото с обворожительной Тиной Кароль.
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