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"Просто розрив серця": Тіна Кароль зачарувала пишним бюстом в облягаючому боді

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.03.2019 - 10:03
"Просто розрив серця": Тіна Кароль зачарувала пишним бюстом в облягаючому боді
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Тіна змогла поєднувати одночасно елегантність і чуттєвість

Тіна Кароль не залишає своїх фанатів у спокої. Співачка те й діло публікує яскраві фото в стильних образах — одне гаряче іншого. На цей раз Тіна Кароль, яка раніше зворушила мережу чуттєвим експромтом, не оголяла ніжки і не позувала в пікантних позах. Навпаки — образ вийшов елегантний і, можна сказати, стриманий. І все ж не обійшлося без пікантної родзинки. Українська виконавиця змогла дуже вигідно підкреслити свої розкішні форми, а саме — зону декольте.

Так, Тіна приміряла вбрання виключно від українських дизайнерів. Слід зазначити, що Кароль воліє підтримувати українські бренди.

Для нової fashion-зйомки Тіна обрала жовте боді з кокетливою блискавкою посередині від українського дизайнера Івана Фролова (бренд FROLOV). Саме боді в елегантній композиції і додає пікантною родзинки стильному виходу Кароль.

Також співачка вибрала спідницю оливкового кольору від FLOW the Label з колекції весна-літо 2019. До речі, її вартість — $270, передає myglamwish.com.

Модний ансамбль довершують прозорі туфлі-човники, а також класичний піджак у чорно-білу смужку від бренду SIX. І звичайно ж, макіяж зроблений з акцентом на червоні губи. Укладання – акуратні хвилі-локони.

Тіна Кароль

Чарівна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

До речі, цікаво, що раніше Тіна вже публікувала фото з цієї фотосесії.

Кароль

Стильна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники Тіни не змогли пройти повз такої чарівної зйомки. Багато підкреслили, що 34-річна співачка виглядає "божественно":

  • "Як завжди, виглядає офігенно"
  • "Боже, Бог тебе обдарував не тільки голосом, але й красою"
  • "Ви дуже красива"
  • "В цьому фото чудово все, очі – особливо"
  • "Я Вас обожнюю, ви дуже мудра і жіночна!"
  • "Дуже красивий погляд, ви дуже гарна, ви приклад для мене"
  • "Космічна Тіна!"
  • "Моя красуня, ти така стильна Люблю та обожнюю"
  • "Друга пара очей дуже хороша))"
  • "Наша крихітка. Ти прекрасна!"

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов похвалився фото з чарівною Тіною Кароль.

Також ми писали: Леді-вамп: Тіна Кароль продовжує спокушати фанів новим образом на Голос країни.

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