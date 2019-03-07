"Просто розрив серця": Тіна Кароль зачарувала пишним бюстом в облягаючому боді

Тіна змогла поєднувати одночасно елегантність і чуттєвість
Тіна Кароль не залишає своїх фанатів у спокої. Співачка те й діло публікує яскраві фото в стильних образах — одне гаряче іншого. На цей раз Тіна Кароль, яка раніше зворушила мережу чуттєвим експромтом, не оголяла ніжки і не позувала в пікантних позах. Навпаки — образ вийшов елегантний і, можна сказати, стриманий. І все ж не обійшлося без пікантної родзинки. Українська виконавиця змогла дуже вигідно підкреслити свої розкішні форми, а саме — зону декольте.
Так, Тіна приміряла вбрання виключно від українських дизайнерів. Слід зазначити, що Кароль воліє підтримувати українські бренди.
Для нової fashion-зйомки Тіна обрала жовте боді з кокетливою блискавкою посередині від українського дизайнера Івана Фролова (бренд FROLOV). Саме боді в елегантній композиції і додає пікантною родзинки стильному виходу Кароль.
Також співачка вибрала спідницю оливкового кольору від FLOW the Label з колекції весна-літо 2019. До речі, її вартість — $270, передає myglamwish.com.
Модний ансамбль довершують прозорі туфлі-човники, а також класичний піджак у чорно-білу смужку від бренду SIX. І звичайно ж, макіяж зроблений з акцентом на червоні губи. Укладання – акуратні хвилі-локони.
Чарівна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
До речі, цікаво, що раніше Тіна вже публікувала фото з цієї фотосесії.
Стильна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Шанувальники Тіни не змогли пройти повз такої чарівної зйомки. Багато підкреслили, що 34-річна співачка виглядає "божественно":
Боді від FROLOV (Іван Фролов), колекція осінь-зима 2019 pic.twitter.com/0g50ROkIAj— MyGlamWish (@glam_wish) March 6, 2019
Класичний жакет SIX. (осінь-зима 2019/20) pic.twitter.com/UeGDnALFf1— MyGlamWish (@glam_wish) March 6, 2019
Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов похвалився фото з чарівною Тіною Кароль.
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