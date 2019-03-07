"Просто розрив серця": Тіна Кароль зачарувала пишним бюстом в облягаючому боді

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Тіна змогла поєднувати одночасно елегантність і чуттєвість

Тіна Кароль не залишає своїх фанатів у спокої. Співачка те й діло публікує яскраві фото в стильних образах — одне гаряче іншого. На цей раз Тіна Кароль, яка раніше зворушила мережу чуттєвим експромтом, не оголяла ніжки і не позувала в пікантних позах. Навпаки — образ вийшов елегантний і, можна сказати, стриманий. І все ж не обійшлося без пікантної родзинки. Українська виконавиця змогла дуже вигідно підкреслити свої розкішні форми, а саме — зону декольте.

Так, Тіна приміряла вбрання виключно від українських дизайнерів. Слід зазначити, що Кароль воліє підтримувати українські бренди.

Для нової fashion-зйомки Тіна обрала жовте боді з кокетливою блискавкою посередині від українського дизайнера Івана Фролова (бренд FROLOV). Саме боді в елегантній композиції і додає пікантною родзинки стильному виходу Кароль.

Також співачка вибрала спідницю оливкового кольору від FLOW the Label з колекції весна-літо 2019. До речі, її вартість — $270, передає myglamwish.com.

Модний ансамбль довершують прозорі туфлі-човники, а також класичний піджак у чорно-білу смужку від бренду SIX. І звичайно ж, макіяж зроблений з акцентом на червоні губи. Укладання – акуратні хвилі-локони.

Чарівна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

До речі, цікаво, що раніше Тіна вже публікувала фото з цієї фотосесії.

Стильна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники Тіни не змогли пройти повз такої чарівної зйомки. Багато підкреслили, що 34-річна співачка виглядає "божественно":

"Як завжди, виглядає офігенно"

"Боже, Бог тебе обдарував не тільки голосом, але й красою"

"Ви дуже красива"

"В цьому фото чудово все, очі – особливо"

"Я Вас обожнюю, ви дуже мудра і жіночна!"

"Дуже красивий погляд, ви дуже гарна, ви приклад для мене"

"Космічна Тіна!"

"Моя красуня, ти така стильна Люблю та обожнюю"

"Друга пара очей дуже хороша))"

"Наша крихітка. Ти прекрасна!"

Боді від FROLOV (Іван Фролов), колекція осінь-зима 2019 pic.twitter.com/0g50ROkIAj — MyGlamWish (@glam_wish) March 6, 2019

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов похвалився фото з чарівною Тіною Кароль.

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