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Просто гармата: Джамала в короткому топі похвалилася пружним пресом

Новость на русском → Четвер 06 травня 2021 13:31
Просто гармата: Джамала в короткому топі похвалилася пружним пресом Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Джамала, яка активно приводить фігуру в порядок після народження другої дитини, показала фото в стильному образі, а заодно і похвалилася стрункими формами і вже вельми пружним пресом.

На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася атмосферними кадрами, зробленими біля входу в кав'ярню.

Для прогулянки і кава-паузи артистка вибрала джинси-кльош з високою посадкою і короткий бежевий топ, демонструючи підтягнутий животик. Вона доповнила лук модним в цьому сезоні тренчем кремового відтінку, а також білими кросівками, червоною кепкою і темними окулярами.

Джамала раділа гарній погоді і закінченню локдауна в Києві.

Просто гармата: Джамала в короткому топі похвалилася пружним пресомПросто гармата: Джамала в короткому топі похвалилася пружним пресомПросто гармата: Джамала в короткому топі похвалилася пружним пресом

Джамала похвалилася стильним луком і стрункою фігурою (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Середа - це маленька п'ятниця! або "ваш настрій, коли ви дізналися, що карантин закінчений!"

  • Прогулятися
  • Просто випити кави
  • Зробити багато класних фото
  • Celebrating life",

- поділилася виконавиця.

Відзначимо, що Джамала недавно розплела свої африканські кіски, так що зараз її шевелюра повернулася до колишнього звичного вигляду.

Підписники захопилися стильним аутфітом артистки і не забули відзначити, що вона помітно схудла і виглядає чудово.

  • Реально красуня!!! Пора вже брати премію Найкрасивіша Viva 2021! Адже дійсно відмінно виглядаєш
  • Цей топ - гармата!!!
  • Супер виглядаєте! це так дієта спрацювала ваша?
  • Бути такою ж красивою і насолоджуватися свободою
  • Джамала сексі! Прес накачала, груди вперед!!! Загалом - крута
  • Наша улюблена щаслива красуня. Яке ж це щастя бачити Вас у стрічці
  • Улюблена співачка!
  • Класно, красотуля!
  • Гарна
  • Ви стали дуже стильною, раніше не завжди розуміла ваші наряди, але зараз просто з журналу. Фігура супер

Нагадаємо, раніше Джамала зворушила до сліз зізнанням чоловікові в четверту річницю весілля.

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