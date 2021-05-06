Просто гармата: Джамала в короткому топі похвалилася пружним пресом
Українська співачка Джамала, яка активно приводить фігуру в порядок після народження другої дитини, показала фото в стильному образі, а заодно і похвалилася стрункими формами і вже вельми пружним пресом.
На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася атмосферними кадрами, зробленими біля входу в кав'ярню.
Для прогулянки і кава-паузи артистка вибрала джинси-кльош з високою посадкою і короткий бежевий топ, демонструючи підтягнутий животик. Вона доповнила лук модним в цьому сезоні тренчем кремового відтінку, а також білими кросівками, червоною кепкою і темними окулярами.
Джамала раділа гарній погоді і закінченню локдауна в Києві.
Джамала похвалилася стильним луком і стрункою фігурою (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Середа - це маленька п'ятниця! або "ваш настрій, коли ви дізналися, що карантин закінчений!"
- Прогулятися
- Просто випити кави
- Зробити багато класних фото
- Celebrating life",
- поділилася виконавиця.
Відзначимо, що Джамала недавно розплела свої африканські кіски, так що зараз її шевелюра повернулася до колишнього звичного вигляду.
Підписники захопилися стильним аутфітом артистки і не забули відзначити, що вона помітно схудла і виглядає чудово.
- Реально красуня!!! Пора вже брати премію Найкрасивіша Viva 2021! Адже дійсно відмінно виглядаєш
- Цей топ - гармата!!!
- Супер виглядаєте! це так дієта спрацювала ваша?
- Бути такою ж красивою і насолоджуватися свободою
- Джамала сексі! Прес накачала, груди вперед!!! Загалом - крута
- Наша улюблена щаслива красуня. Яке ж це щастя бачити Вас у стрічці
- Улюблена співачка!
- Класно, красотуля!
- Гарна
- Ви стали дуже стильною, раніше не завжди розуміла ваші наряди, але зараз просто з журналу. Фігура супер
Нагадаємо, раніше Джамала зворушила до сліз зізнанням чоловікові в четверту річницю весілля.