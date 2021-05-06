Просто гармата: Джамала в короткому топі похвалилася пружним пресом

Українська співачка Джамала, яка активно приводить фігуру в порядок після народження другої дитини, показала фото в стильному образі, а заодно і похвалилася стрункими формами і вже вельми пружним пресом.

На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася атмосферними кадрами, зробленими біля входу в кав'ярню.

Для прогулянки і кава-паузи артистка вибрала джинси-кльош з високою посадкою і короткий бежевий топ, демонструючи підтягнутий животик. Вона доповнила лук модним в цьому сезоні тренчем кремового відтінку, а також білими кросівками, червоною кепкою і темними окулярами.

Джамала раділа гарній погоді і закінченню локдауна в Києві.

Джамала похвалилася стильним луком і стрункою фігурою (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Середа - це маленька п'ятниця! або "ваш настрій, коли ви дізналися, що карантин закінчений!"

Прогулятися

Просто випити кави

Зробити багато класних фото

Celebrating life",

- поділилася виконавиця.

Відзначимо, що Джамала недавно розплела свої африканські кіски, так що зараз її шевелюра повернулася до колишнього звичного вигляду.

Підписники захопилися стильним аутфітом артистки і не забули відзначити, що вона помітно схудла і виглядає чудово.