Просто отетеріла: Регіна Тодоренко розкрила свою мрію

Телеведуча звернулася до своїм фанів із питанням

Популярная телеведущая и экс-звезда "Орла и Решки" Регина Тодоренко, которая ранее рассказала о самом романтическом свидании с супругом Владом Топаловым, открыла поклонникам свою мечту. На страничке в Instagram артистка призналась, что всеми силами старается "свить уютное семейное гнездышко".

В предпочтениях Регины - большие просторные комфортные умные дома.

Путешествуя по разным странам, она выделила для себя французские, американские и английские дома. В частности, в США звезда "просто обалдела" от "хайтековых" исполинских вилл, а еще больше - от цен на них.

Тодоренко также опубликовала в сети снимок своих "любимых хором" и добавила, что пока такого "крутейшего завидного дома" у нее нет.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

"А вы мечтаете о просторных апартаментах или об умном доме?" - спросила Регина своих фанов.

В комментариях к сообщению подписчики звезды подбадривают Тодоренко и делятся собственными впечатлениями о доме:

"У тебя все получится, все ещё впереди. Я дошел до собственного дома только к 32 годам";

"Капец дом огромный" Как ТЦ в маленьком городке";

"Я думала, что я одна об этом мечтаю";

"Бессмысленно иметь такой большой дом... хотя каждому свое... со временем понимаешь, что человеку много не надо, много надо только для того, чтобы себе признание получить, чтобы всем показать и подчеркнуть свой статус..."

Скрин комментариев: instagram.com/reginatodorenko

Как сообщалось ранее, недавно Тодоренко показала фанам "реалии жизни" и поделилась пикантным хоум-видео с мужем Владом Топаловым. При этом певец запечатлен в ролике в одних лишь трусах.

Мы также писали, что Регина Тодоренко и Влад Топалов в элегантных вечерних нарядах восхитили сеть яркими фото с невероятного воздушного приключения - пара полетала на вертолете.

Напомним, что не так давно Регина Тодоренко пожаловалась, что после родов ее не слушаются ноги, и она с трудом может заниматься когда-то привычным ей балетом.

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Видео: РБК-Украина