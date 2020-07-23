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Настя Каменських у білій сукні розповіла про важливу подію

Автор: Анна Кисельова

Настя Каменських анонсувала нове шоу

Українська співачка Настя Каменських, яка не так давно публікувала фотографії з першої річниці весілля, знову постала перед фанатами в білому платті. Артистка також поділилася з фанатами ексклюзивною новиною і розповіла про нове шоу до Дня Незалежності України у своєму Instagram.

Настя Каменських – майстер створювати інтригу. Артистка опублікувала фотографію у білій сукні та поділилася новиною про те, що до великого національного свята вона вирішила записати нове шоу.

"Готуємо для вас дещо неймовірне! Ви зможете побачити це вже 24 серпня, в День Незалежності України. А поки ділюся з вами чарівною фотографією зі зйомок. Образ, локація і захід сонця разом створили ось таку красу, і я дуже хотіла, щоб ви як можна швидше це побачили", - написала артистка підписи до опублікованого знімка.

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Настя Каменських в Instagram в білому платті заінтригувала новиною (фото: instagram.com/kamenskux)

В коментарях шанувальники буквально завалили Каменських компліментами з приводу її зовнішнього вигляду.

  • Ти бомба, образ бомба, захід бомба.
  • Ви дуже гарна.
  • Було неймовірно.
  • Шикарна Анастасія.
  • Гарний образ!!! Що за квіти в голові?
  • Ідеальна.
  • Богиня.
  • Яка красуня.
  • Ти найкраща.
  • Рука така довга.
  • Знову наречена?

Скріншоти коментарів

Варто нагадати, що нещодавно Настя Каменських показала фігуру в бікіні й обличчя без макіяжу.

Прогноз погоди
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