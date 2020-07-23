Настя Каменських у білій сукні розповіла про важливу подію

Українська співачка Настя Каменських, яка не так давно публікувала фотографії з першої річниці весілля, знову постала перед фанатами в білому платті. Артистка також поділилася з фанатами ексклюзивною новиною і розповіла про нове шоу до Дня Незалежності України у своєму Instagram.

Настя Каменських – майстер створювати інтригу. Артистка опублікувала фотографію у білій сукні та поділилася новиною про те, що до великого національного свята вона вирішила записати нове шоу.

"Готуємо для вас дещо неймовірне! Ви зможете побачити це вже 24 серпня, в День Незалежності України. А поки ділюся з вами чарівною фотографією зі зйомок. Образ, локація і захід сонця разом створили ось таку красу, і я дуже хотіла, щоб ви як можна швидше це побачили", - написала артистка підписи до опублікованого знімка.

Настя Каменських в Instagram в білому платті заінтригувала новиною (фото: instagram.com/kamenskux)

В коментарях шанувальники буквально завалили Каменських компліментами з приводу її зовнішнього вигляду.

Ти бомба, образ бомба, захід бомба.

Ви дуже гарна.

Було неймовірно.

Шикарна Анастасія.

Гарний образ!!! Що за квіти в голові?

Ідеальна.

Богиня.

Яка красуня.

Ти найкраща.

Рука така довга.

Знову наречена?

Скріншоти коментарів

Варто нагадати, що нещодавно Настя Каменських показала фігуру в бікіні й обличчя без макіяжу.