Настя Каменських у білій сукні розповіла про важливу подію

Настя Каменських анонсувала нове шоу
Українська співачка Настя Каменських, яка не так давно публікувала фотографії з першої річниці весілля, знову постала перед фанатами в білому платті. Артистка також поділилася з фанатами ексклюзивною новиною і розповіла про нове шоу до Дня Незалежності України у своєму Instagram.
Настя Каменських – майстер створювати інтригу. Артистка опублікувала фотографію у білій сукні та поділилася новиною про те, що до великого національного свята вона вирішила записати нове шоу.
"Готуємо для вас дещо неймовірне! Ви зможете побачити це вже 24 серпня, в День Незалежності України. А поки ділюся з вами чарівною фотографією зі зйомок. Образ, локація і захід сонця разом створили ось таку красу, і я дуже хотіла, щоб ви як можна швидше це побачили", - написала артистка підписи до опублікованого знімка.
Настя Каменських в Instagram в білому платті заінтригувала новиною (фото: instagram.com/kamenskux)
В коментарях шанувальники буквально завалили Каменських компліментами з приводу її зовнішнього вигляду.
Скріншоти коментарів
Варто нагадати, що нещодавно Настя Каменських показала фігуру в бікіні й обличчя без макіяжу.