ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Просто неймовірна! Настя Каменських у зухвалому шкіряній міні підкорює Мексику

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.11.2019 - 09:49
Просто неймовірна! Настя Каменських у зухвалому шкіряній міні підкорює Мексику
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка знайомить мексиканців зі своєю творчістю

Настя Каменських і Потап після розслабленого відпочинку в екзотичній Мексиці покинули курортну частину країни і вирушили з робочою місією в Мехіко. Співачка ось уже кілька днів "штурмує" мексиканські телеканали і радостанціі – вона без перестанку дає інтерв'ю, презентуючи свою нову сміливу роботу – пісню та кліп "ELEFANTE". Окремої уваги заслуговують ефектні образи зірки. Так, нанових знімках вона покрасувалася в шкіряних спідницях міні, причому різного кольору.

Наприклад, в студію мексиканського каналу UnoTV Настя прийшла в міні спідниці кавового кольору, підкресливши талію поясом. На верх вона одягла блузку пудрового відтінку з ненав'язливим великим принтом і доповнила образ трендовими замшевими чобітками з бахромою. Зірка позувала в компанії ведучих ранкової програми.

А ось на радіостанцію ADR Networks MX вона прийшла в більш сексуальному і чуттєвому образі - Настя вибрала довгу блузку ефектного кольору електрик і одягла чорну шкіряну спідницю-міні з замком посередині. В якості взуття – витончені відкриті босоніжки з тоненькими ремінцями.

Просто неймовірна! Настя Каменських у зухвалому шкіряній міні підкорює Мексику

Просто неймовірна! Настя Каменських у зухвалому шкіряній міні підкорює Мексику

Фото: instagram.com/kamenskux

Шанувальники не змогли стримати слів захоплення і розчулення. Вони похвалили артистку за її неймовірну цілеспрямованість і працьовитість, а також оцінили гарячі образи.

Просто неймовірна! Настя Каменських у зухвалому шкіряній міні підкорює Мексику

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

  • Настя! Ви класна
  • Так тримати
  • Ти там як своя
  • Сонячна дівчина ,будь щаслива
  • Просто неймовірна
  • Яке гарне личко. Скільки теплоти і світла в цій дівчині, скільки вогню в очах
  • Красуня!
  • Сексі Бамбіна

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських поділилася щасливим сонячним фото з чоловіком Потапом, зробленому в басейні.

Рай на землі: Каменських похвалилася розкішним відпочинком в Мексиці (фото) Стільки позитиву! Потап і Каменських в міні-шортах зачарували яскравими фото з Мексики
Новини України Настя КаменськихПотап
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся