Просто лялечка: засмагла Настя Каменських в бікіні звела з розуму стрункою фігурой

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка показала щасливий пляжний кадр з Мексики

Настя Каменських не втомлюється публікувати на сторінці в Instagram гарячі фото з відпустки в Мексиці. Вона красується в різних образах і міняє як рукавички вбрання, а також не забуває про улюблені фотосети в бікіні, адже левову частку часу проводить з чоловіком на пляжі і у басейну. До речі, артистка відпочиває разом з Потапом в Туламе. Так, новий знімок не став винятком – співачка позує в кадрі в чорному купальнику.

Зірка крокує по пляжу в чорному бікіні на тлі пальм і кромки океану. Вона широко посміхається, повернувшись в профіль до камери.

"Кожен новий день - це нові можливості! Повірте, якщо зранку ви будете прокидатися з думкою про те, що сьогодні обов'язково станеться щось хороше - так і буде. Посміхайтеся, любіть і завжди слідуйте за своєю мрією! Бажаю вам гарного настрою і посилаю промінчики тепла і позитиву з сонячної Мексики", - підписала вона позитивне щасливе фото.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Гаряче фото співачки в бікіні можна подивитися тут

Коментарі від шанувальників не змусили себе довго чекати. Підписники Насті оцінили не тільки її настрій, але і фігуру.

Шикарна

Настюша красуня

Ось тут гарненька! Настя, посміхайся!

Настуся, ти золотко

Струнка. Так тримати

Настя! Ти супер

Щаслива

Шикарна і незрівнянна

Молодець!

Бомбезна фігурка і просто лялечка

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських показала гаряче відео в купальнику прямо з басейну. В ролику можна побачити підводну зйомку.

До речі, в Мексику приїхала і екс-дружина Потапа, продюсер Ірина Горова з дітьми. Репер встиг провести час з сином Андрієм, який разом з мамою і сестрою зупинився в Канкуні.