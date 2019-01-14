Просто красуня: Кім Кардашьян розчулила мережу дитячим фото

Фото: Кім Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Зірка реаліті-шоу викликала захват у фанів раритетним знімком, на якому вона ще зовсім маленька

Знаменита світська левиця і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян показала своє дитяче фото. Милий знімок вона опублікувала в Instagram.

В кадрі дівчинка позує в білій сукні з об'ємними квітами, обрамленій рюшами. На голові у неї красується рожевий бант. Сама себе знаменитість назвала Кікі. За пару годин пост набрав понад 1 млн лайків і більше 5 000 коментарів.

Підписникам дуже сподобалося чарівне фото. У коментарях до дитячого знімку фани зірки розсипалися в компліментах, деякі порівняли крихку Кім з її дочкою Норд. Деякі помітили схожість підпису з піснею Drake - In My Feelings.

Фото: Кім Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Раніше ми писали, що Кім Кардашян і Каньє Уест стануть батьками в четвертий раз. На цей раз пара знову вирішила звернутися за допомогою до сурогатної матері. Жінка вже виношує хлопчика, а дитина повинна народитися в травні.

Також Кім Кардашьян разом зі своєю величезна родиною знялася для традиційної різдвяної листівки. Всі сестри одягалися в біле позували разом з дітьми.

До речі, нещодавно Кім показала раритетне фото своєї бабусі в молодості. Юна дівчина на фото позувала у весільній сукні. Вона зазначила, що її сестра, супермодель Кендалл Дженнер – копія бабусі. Підписники розділилися на два табори – одні вважали, що зірка і її родичка дуже схожі, інші ж не розділили їх думку.