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Просто красуня! Осадча в прозорому вбранні зачарувала образом від українського дизайнера

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.12.2019 - 22:13
Просто красуня! Осадча в прозорому вбранні зачарувала образом від українського дизайнера
Катя Осадча (фото: instagram.com/svitsketv)

Катя Осадча продемонструвала шанувальникам новий образ

Відома українська телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно похвалилася фотографією з легендарним футболістом, в черговий раз вразила шанувальників своїм образом. Новий знімок Осадчій опубліковані в Instagram.

Телеведуча показала яскраве плаття, яке прикрашене різними квітами. Варто зазначити, що це плаття від українського дизайнера Оксани Мухи.

Всім відомо, що Осадча славиться своєю любов'ю до капелюшків і головних уборів. Цього разу телеведуча не стала зраджувати своєму стилю і доповнила свій образ стильним червоним беретом.

Просто красуня! Осадча в прозорому вбранні зачарувала образом від українського дизайнера

Катя Осадча (фото: instagram.com/svitsketv)

Користувачі мережі захоплено відреагували на нове фото Осадчої і залишили багато позитивних коментарів.

  • Красуня;
  • Ягідка малина - Катя, Катерина;
  • Яке гарне плаття!
  • З днем ангела вас!
  • Вітаю. Плаття дуже красиве;
  • Плаття шалене!
  • Катя, з святом ангела!!! Творчих успіхів і жіночого щастя!!! Сукня чудова!!!

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, Катя Осадча разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим повернулися з Риму і повеселили своїх шанувальників піжамною вечіркою. Сімейна пара влаштувала у себе вдома флешмоб.

Раніше повідомлялося про те, що щасливі Катя Осадча та Юрій Горбунов показали ідеальну любов "по-італійськи". Осадча та Горбунов провели історичний тур по Риму.

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