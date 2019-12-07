Просто красуня! Осадча в прозорому вбранні зачарувала образом від українського дизайнера

Катя Осадча (фото: instagram.com/svitsketv)

Катя Осадча продемонструвала шанувальникам новий образ

Відома українська телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно похвалилася фотографією з легендарним футболістом, в черговий раз вразила шанувальників своїм образом. Новий знімок Осадчій опубліковані в Instagram.

Телеведуча показала яскраве плаття, яке прикрашене різними квітами. Варто зазначити, що це плаття від українського дизайнера Оксани Мухи.

Всім відомо, що Осадча славиться своєю любов'ю до капелюшків і головних уборів. Цього разу телеведуча не стала зраджувати своєму стилю і доповнила свій образ стильним червоним беретом.

Катя Осадча (фото: instagram.com/svitsketv)

Користувачі мережі захоплено відреагували на нове фото Осадчої і залишили багато позитивних коментарів.

Красуня;

Ягідка малина - Катя, Катерина;

Яке гарне плаття!

З днем ангела вас!

Вітаю. Плаття дуже красиве;

Плаття шалене!

Катя, з святом ангела!!! Творчих успіхів і жіночого щастя!!! Сукня чудова!!!

Скріншоти з Instagram Нагадаємо, Катя Осадча разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим повернулися з Риму і повеселили своїх шанувальників піжамною вечіркою. Сімейна пара влаштувала у себе вдома флешмоб.

Раніше повідомлялося про те, що щасливі Катя Осадча та Юрій Горбунов показали ідеальну любов "по-італійськи". Осадча та Горбунов провели історичний тур по Риму.