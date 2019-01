"Просто космос": Анна Сєдокова "блиснула" оголеними стегнами в публічному місці

Ай ай ай як було сьогодні на @russkoe_radio Сподіваюся, ви слухали і дивилися наш концерт. Скоро повна версія @ru_tv #SantaBarbara А далі були танці... Спасибі моїм музикантам #люблю і найріднішій глядачеві #нескінченно А яка пісня тобі найбільше сподобалась?

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Jan 30, 2019 at 4:38am PST