"Просто космос": Анна Сєдокова "блиснула" оголеними стегнами в публічному місці

Наряди Екс-Віагри досить часто відволікають слухачів від її вокалу
Українська співачка Анна Сєдокова "подратувала" своїх підписників в Instagram кадрами з виступу на одному з російських радіоканалів. Туди артистка вирушила з виступом, підготувавши цілий міні-концерт для радіослухачів, на якому виконала і нещодавно записаний зухвалий трек "Санта-Барбара".
Фото: #Нетвоямила Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)
У підписі до фото Аня подякувала Всевишньому за те, що у неї є робота, яка є її покликанням і слухачів, за підтримку. А ще зізналася, жити світом фантазій і писати пісні у неї виходить краще, ніж жити в реальності.
Фото: Співачка виконала пісні власного твору (instagram.com/annasedokova)
Вона навіть опублікувала уривок з відео, записаного на цьому концерті, але підписники в більшості своїй залишилися байдужими до вокалу і щиросердних зізнань артистки.
Відео: (instagram.com/annasedokova)
Замість цього, вони вирішили обговорити її відвертий зовнішній вигляд. Спідниця з широкими розрізами, яка оголила стегна виконавиці розбурхала фантазію фанатів і вони припустили, що Аня вийшла на сцену взагалі без білизни.
Скріншот: Коментарі до посту Анни Сєдокової (instagram.com/annasedokova)
"Ти шикарна жінка на планеті, Ань"
"Де спідницю таку взяти"
"Секас"
"Ідеальна як завжди"
"Цікаво, де можна купити таку спідницю"
"А Анька без трусів))"
"Класно співаєте і виглядаєте просто вогонь"
"Вогонь"
"Спідниця вогонь"
"Красуня"
"Шикарна"
"Ти.. просто.. космос, Ань... ти просто ко-осмос"
"Ідеальна"
"Клас", - написали підписники під фото.
Радіослухачам в цій ситуації, звичайно, пощастило більше, вони змогли безперешкодно насолодитися вокалом співачки, не відволікаючись на принади розкішної Ані.
Крім того, Анна Сєдокова порадувала своїх фанатів знімком в мокрій сукні, яка спокусливо підкреслила її фігуру і злегка просвічувалась.
А ще Анна зробила несподіване відверте зізнання.
До речіечі, зухвалий трек-відповідь "Санта Барбара" Анна Сєдокова присвятила своїй суперниці, яка зруйнувала її любовну ідилію.
Факти про Анну Сєдокову (фото: РБК-Україна)