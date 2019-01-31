"Просто космос": Анна Сєдокова "блиснула" оголеними стегнами в публічному місці

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Наряди Екс-Віагри досить часто відволікають слухачів від її вокалу

Українська співачка Анна Сєдокова "подратувала" своїх підписників в Instagram кадрами з виступу на одному з російських радіоканалів. Туди артистка вирушила з виступом, підготувавши цілий міні-концерт для радіослухачів, на якому виконала і нещодавно записаний зухвалий трек "Санта-Барбара".

Фото: #Нетвоямила Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

У підписі до фото Аня подякувала Всевишньому за те, що у неї є робота, яка є її покликанням і слухачів, за підтримку. А ще зізналася, жити світом фантазій і писати пісні у неї виходить краще, ніж жити в реальності.

Фото: Співачка виконала пісні власного твору (instagram.com/annasedokova)

Вона навіть опублікувала уривок з відео, записаного на цьому концерті, але підписники в більшості своїй залишилися байдужими до вокалу і щиросердних зізнань артистки.

Відео: (instagram.com/annasedokova)

Замість цього, вони вирішили обговорити її відвертий зовнішній вигляд. Спідниця з широкими розрізами, яка оголила стегна виконавиці розбурхала фантазію фанатів і вони припустили, що Аня вийшла на сцену взагалі без білизни.

Скріншот: Коментарі до посту Анни Сєдокової (instagram.com/annasedokova)

"Ти шикарна жінка на планеті, Ань"

"Де спідницю таку взяти"

"Секас"

"Ідеальна як завжди"

"Цікаво, де можна купити таку спідницю"

"А Анька без трусів))"

"Класно співаєте і виглядаєте просто вогонь"

"Вогонь"

"Спідниця вогонь"

"Красуня"

"Шикарна"

"Ти.. просто.. космос, Ань... ти просто ко-осмос"

"Ідеальна"

"Клас", - написали підписники під фото.

Радіослухачам в цій ситуації, звичайно, пощастило більше, вони змогли безперешкодно насолодитися вокалом співачки, не відволікаючись на принади розкішної Ані.

Крім того, Анна Сєдокова порадувала своїх фанатів знімком в мокрій сукні, яка спокусливо підкреслила її фігуру і злегка просвічувалась.

А ще Анна зробила несподіване відверте зізнання.

До речіечі, зухвалий трек-відповідь "Санта Барбара" Анна Сєдокова присвятила своїй суперниці, яка зруйнувала її любовну ідилію.

Факти про Анну Сєдокову (фото: РБК-Україна)