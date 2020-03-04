ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Просто кайфуй: Світлана Лобода вразила вертикальним шпагатом на тлі барвистого пейзажу

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.03.2020 - 20:32
Просто кайфуй: Світлана Лобода вразила вертикальним шпагатом на тлі барвистого пейзажу
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка похвалилася вражаючою розтяжкою

Світлана Лобода не так давно скаржилася шанувальникам на те, як важка професія артиста і навіть показувала "виробничу травму" - величезний мозоль, отриманий на виступах і репетиціях. Втім, останні фото в записі співачки були зроблені в різних європейських містах - наприклад, Парижі, де зірка на всяк випадок навіть одягла медичну маску, адже там вже є заражені коронавірусом.

А на нових кадрах Світлана позує на цегляному паркані, а внизу за її спиною відкривається запаморочливий морський пейзаж. Артистка приміряла зручний спортивний образ - чорні колготки і пуловер, а також сірі велосипедки і жилетку з кросівками. Не забула вона і про сонцезахисні окуляри, так як стоїть ясна сонячна погода.

На деяких фото Лобода просто сидить на паркані, а на одному і зовсім вражає розтяжкою, піднявши ногу в вертикальному шпагаті і тримаючись за неї рукою.

Просто кайфуй: Світлана Лобода вразила вертикальним шпагатом на тлі барвистого пейзажу

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"не важливо де ти. просто кайфуй і отримуй задоволення від усього, що тебе оточує. світ такий гарний", - прокоментувала яскраві кадри артистка.

Просто кайфуй: Світлана Лобода вразила вертикальним шпагатом на тлі барвистого пейзажуПросто кайфуй: Світлана Лобода вразила вертикальним шпагатом на тлі барвистого пейзажу

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Геотеги зірка ставити не стала, однак в коментарях деякі підписники припустили, що вона в Іспанії. Крім того, вони засипали Світлану захопленими відгуками.

  • Дуже красиво
  • Шикарний вигляд. Афигенная фігура. Ви королева. Наша улюблена Донечка Ло Тоооп
  • Як завжди прекрасна
  • Щирі і правильні слова
  • Весна дає натхнення
  • Форма клас
  • Яка розтяжка
  • Красуня!!!!на тлі краси
  • Що за солодка дівчинка
  • Світла, будь ласка більше не худни !!! Ніжки, як сірники
  • Сильно!!)))
  • Наша улюблена
  • Коли дивишся на Ваші фотографії, заряжаешся такою енергією Ви завжди своїм позитивом можете підняти настрій
  • Такі атмосферні фото

Просто кайфуй: Світлана Лобода вразила вертикальним шпагатом на тлі барвистого пейзажу

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода зворушила пронизливою ніжністю з коханими доньками Євою і Тільдою.

Пролежала кілька годин на підлозі: Лобода поскаржилася на труднощі професії артиста Рай на землі: Лобода зачарувала барвистими кадрами мексиканських канікул з дітьми
Новини України Лободаотдых
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся