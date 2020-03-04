Просто кайфуй: Світлана Лобода вразила вертикальним шпагатом на тлі барвистого пейзажу

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка похвалилася вражаючою розтяжкою

Світлана Лобода не так давно скаржилася шанувальникам на те, як важка професія артиста і навіть показувала "виробничу травму" - величезний мозоль, отриманий на виступах і репетиціях. Втім, останні фото в записі співачки були зроблені в різних європейських містах - наприклад, Парижі, де зірка на всяк випадок навіть одягла медичну маску, адже там вже є заражені коронавірусом.

А на нових кадрах Світлана позує на цегляному паркані, а внизу за її спиною відкривається запаморочливий морський пейзаж. Артистка приміряла зручний спортивний образ - чорні колготки і пуловер, а також сірі велосипедки і жилетку з кросівками. Не забула вона і про сонцезахисні окуляри, так як стоїть ясна сонячна погода.

На деяких фото Лобода просто сидить на паркані, а на одному і зовсім вражає розтяжкою, піднявши ногу в вертикальному шпагаті і тримаючись за неї рукою.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"не важливо де ти. просто кайфуй і отримуй задоволення від усього, що тебе оточує. світ такий гарний", - прокоментувала яскраві кадри артистка.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Геотеги зірка ставити не стала, однак в коментарях деякі підписники припустили, що вона в Іспанії. Крім того, вони засипали Світлану захопленими відгуками.

Дуже красиво

Шикарний вигляд. Афигенная фігура. Ви королева. Наша улюблена Донечка Ло Тоооп

Як завжди прекрасна

Щирі і правильні слова

Весна дає натхнення

Форма клас

Яка розтяжка

Красуня!!!!на тлі краси

Що за солодка дівчинка

Світла, будь ласка більше не худни !!! Ніжки, як сірники

Сильно!!)))

Наша улюблена

Коли дивишся на Ваші фотографії, заряжаешся такою енергією Ви завжди своїм позитивом можете підняти настрій

Такі атмосферні фото

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода зворушила пронизливою ніжністю з коханими доньками Євою і Тільдою.