Просто ідеал: Анна Різатдінова захопила гнучкою фігурою і поділилася важливою мотивацією

Анна Різатдінова стала останнім часом все більш активна в мережі. Українська гімнастка, бронзовий призер Олімпіади в Ріо-де-Жанейро все частіше ділиться з шанувальниками красивими фото, а також різною мотивацією.

Так, на своїй instagram-сторінці Різатдінова показала шанувальникам нове яскраве фото. На ньому спортсменка постала в звичному "образі гімнастки". На спортсменці – спортивний костюм (чорного кольору легінси і топ), також у руках вона тримає гімнастичну стрічку, яка ефектними кільцями обвиває Анну. При цьому Різатдінова виглядає розкішно – підтягнута фігура, прес, стрункі ніжки. Зазначимо, що знімок був зроблений в рамках однієї з недавніх фотосесій спортсменки. Тоді вона з'явилася в абсолютно різних образах.

Однак примітний також підпис, яким Різатдінова супроводила фото. Гімнастка ділиться простими, але ефективними правилами досягнення цілей:

"Подумай, чого ти хочеш. Запиши це. Склади план. Працюй над ним кожен день... Якщо план А не працює, в алфавіті є ще 25 букв", - пише Різатдінова.

Спортивна Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Шанувальники гімнастки поспішили залишити перші відгуки:

Красуня!

Просто ідеал!

Королева і т. д.

Також нагадаємо і про інші фото з цієї фотосесії. Тоді Анна перевтілювалася і в баскетболістку, і боксерські рукавички приміряла.

Спортивна Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Нагадаємо, раніше Анна Різатдінова назвала свій топ-4 красеня в українському спорті. Спортсменка дала коротеньке бліц-інтерв'ю YouTube-проекту "От души в душу". Першим Різатдінова згадала Андрія Шевченка – тренера збірної України з футболу. Також особливе місце Анна відвела українському борцю Жану Беленюку, назвавши його дуже харизматичним чоловіком.

"Коли він приходить на якийсь захід, його так багато! Що прям дівчата його", - посміхається гімнастка.

Також до цього Різатдінова захопила витонченою фігурою в розкішних сукнях-вишиванках. Гімнастка, як і багато інших українських знаменитостей, приєдналася до флешмобу на честь дня вишиванки - 16 травня. Спортсменка показала відразу два чудових образи.