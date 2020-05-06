Просто й швидко: Ешлі Грем вчить робити натуральний макіяж на кожен день (відео)
Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Зірка записала навчальне відео
Ешлі Грем, яка обожнює макіяж та є обличчям відомої косметичної лінії, давно обіцяла записати туторіал для шанувальників. І ось, нарешті, на її сторінці з'явилося відео, де красуня віртуозно робить nude.
Дівчина уточнила: даний мейк-ап буде максимально натуральним і покликаний в першу чергу зробити вигляд свіжим і сяючим. Пишнотіла красуня підкреслила: вона ні в якому разі не претендує на звання мейк-ап-артиста, але пару слушних порад дати може. Отже, зволожуємо шкіру своїми улюбленими засобами і вперед.
- Наносимо базу. Ешлі обожнює змішувати тональний кремі рідкий хайлайтер – таким чином, шкіра немов світиться зсередини. Засіб Ешлі розтирає в долонях і наносить руками, рівномірно розподіляючи по шкірі. За словами моделі, вона любить наносити тонкий шар тону, так як любить відчувати свою шкіру і давати їй дихати.
- Другий крок – консилер. Зірка наносить його не тільки під очі, але і на область під носом, підборіддя і на ділянку між брів. Ретельно розтушувати вона їх також пропонує пальцями. «Я вважаю, пальці – найкраще для нанесення мейк-апу», – впевнена Грем.
- Потім вона бере прозору пудру і проходиться широким пензлем по всьому обличчю.
- Наступний крок – шоколадного відтінку олівець для очей. Ешлі проходиться по лінії росту вій, а потім розтушовує пласким пензлем. Лінію вона втягує до скронь. Вийшли легкі рок-н-рольні smoky, впевнена зірка.
- Брови вона зачісує вгору і закріпляє коричневим гелем, укладаючи волоски в тому ж напрямку.
- Вії Ешлі накручує з допомогою керлера і ретельно фарбує, розкладаючи їх «сонечком». По нижніх вій також проходиться легким рухом.
- Вилиці зірка виділяє бронзором за допомогою пензля. Трохи засобу вона наносит і на скроні, по лінії росту волосся, підборіддя і шию.
- На яблучка щік наносить персиково-рожеві рум'яна.
- За допомогою широкої плоскої кисті наносить сухий хайлайтер на вилиці і над верхньою губою. Олівцем шоколадного відтінку промальовує родимки.
- Губи Ешлі фарбує по контуру олівцем темно-бежевого відтінку, а зверху – помадою натурального відтінку. Готово!