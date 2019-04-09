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Просто бомба! Євгенія Власова після довгої хвороби представила душевний трек

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.04.2019 - 18:27
Просто бомба! Євгенія Власова після довгої хвороби представила душевний трек
Фото: Євгенія Власова (instagram.com/eygeniavlasova)

Шанувальники співачки прийшли в захват від новинки українською мовою

Відео: YouTube/Evgenia Vlasova Vlogs

Українська співачка Євгенія Власова довго не з'являлася перед прихильниками та не радувала їх своєю творчістю. Важка хвороба і перенесені в минулому році операції ледь не коштували артистці життя, але вона стійка перенесла усі випробування і негаразди, щоб повернутися до улюбленої роботи. Спвачка представила новий україномовний трек на пісню "Відчуття", опублікувавши його на своєму YouTube-каналі.

Євгенія вирішила зробити прем'єру на свій день народження, який відзначає 8 квітня. Шанувальники давно просили співачку подарувати їм новинку, і, нарешті, вона вирішила прислухатися до своїх фанів і подарувати їм приємний сюрприз.

"Я дуже скучила за своїм слухачем. Адже поруч зі мною найвідданіші та вірні шанувальники! Нарешті, можу порадувати новою піснею! Дуже рада, що вона вийшла позитивною, і живий, як і сама весна! В моєму житті настає новий творчий етап. І сьогодні, як ніколи, я розумію, як багато мені хочеться сказати зі сцени!" - Євгенія звернулася до своїх слухачів.

Просто бомба! Євгенія Власова після довгої хвороби представила душевний трек

Фото: Євгенія Власова (instagram.com/eygeniavlasova)

Шанувальники артистки по достоїнству оцінили її нове творіння. Їх щастю не було меж, адже довгоочікувана прем'єра анітрохи не розчарувала. Вони запевнили, що композицію чекає доля справжнього хіта!

"Це чудово! З поверненням, Женечка!", "Всі сумували по вашому голосу! Нарешті повертається даний!", "Я й не знала, що так скучила за цим магічним вокалом! Ще й українською", "Неймовірно душевна пісня, дякую", "Які гарні переливи голосу!", "Дуже! Просто бомба!", "Нарешті, дочекалася, це справжній хіт!" - не могли утриматися від захоплених висловлювань коментатори.

Нагадаємо, що Євгенія Власова в грудні минулого року зважилася на екскременти з зовнішністю, які сподобалися її шанувальникам.

Варто сказати, що донька Євгенії Власової тяжко переживала хворобу мами і навіть впала в депресію, але важкі часи у сім'ї вже позаду.

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