Просто бомба! Евгения Власова после долгой болезни представила душевный трек

Фото: Евгения Власова (instagram.com/eygeniavlasova)

Поклонники певицы пришли в восторг от новинки на украинском языке

Видео: YouTube/Evgenia Vlasova Vlogs

Украинская певица Евгения Власова долго не появлялась перед поклонниками и не радовала их своим творчеством. Тяжелая болезнь и перенесенные в минувшем году операции едва не стоили артистке жизни, но она стойка перенесла все испытания и невзгоды, чтобы вернуться к любимой работе. Певица представила новый украиноязычный трек на песню "Відчуття", опубликовав его на своем YouTube-канале.

Евгения решила сделать премьеру на свой день рождения, который отмечает 8 апреля. Поклонники давно просили певицу подарить им новинку, и, наконец, она решила прислушаться к своим фанам и подарить им приятный сюрприз.

"Я очень соскучилась по своему слушателю. Ведь рядом со мной самые преданные и верные поклонники! Наконец, могу их порадовать новой песней! Очень рада, что она получилась позитивной, и живой, как и сама весна! В моей жизни наступает новый творческий этап. И сегодня, как никогда, я понимаю, как много мне хочется сказать со сцены!" - обратилась Евгения к своим слушателям.

Фото: Евгения Власова (instagram.com/eygeniavlasova)

Поклонники артистки по достоинству оценили ее новое творение. Их счастью не было предела, ведь долгожданна премьера нисколько не разочаровала. Они заверили, что композицию ждет судьба настоящего хита!

"Это прекрасно! С возвращением, Женечка!", "Все скучали по вашему голосу! Наконец-то возвращается настоящее!", "Я й не знала, що так скучила за цим магічним вокалом! Ще й українською", "Неймовірно душевна пісня, дякую", "Які гарні переливи голосу!", "Очень! Просто бомба!", "Нарешті, дочекалася, це справжній хіт!" - не могли удержатся от восторженных высказываний комментаторы.

Напомним, что Евгения Власова в декабре прошлого года решилась на экскременты с внешностью, которые понравились ее поклонникам.

Стоит сказать, что дочка Евгении Власовой тяжело переживала болезнь мамы и даже впала в депрессию, но трудные времена у семьи уже позади.