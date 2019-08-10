Просто богиня! Катя Осадча спокусила стрункими ніжками в невагомому вбранні

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Катя Осадча продемонструвала стрункі ноги в білосніжній сукні

Катя Осадча порадувала своїх шанувальників новою фотографією. Судячи з усього, телеведуча перебуває на відпочинку і відмінно проводить час. Знаменитість зображена на тлі білого дому, вона сидить на лавці і ніжиться на сонці. На ній білосніжне плаття і солом'яний капелюх. Знімок Катя опублікувала у своєму Instagram.

"Літо - це маленьке життя", - підписала фото телезірка.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Підписники Осадчої відреагували на фото й поцікавилися, де ж в цей час знаходиться її дитина.

Просто богиня!

А з ким і де дитина? Все літо самі ......

Так, особливо коли не весь час треба ходити на роботу ))

Ви чудово виглядаєте.

А з ким проводить час ваш маленький Івасик?

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Як ми раніше писали, Катя Осадча, вирішила побалувати підписників шикарними турецькими видами і коротким звітом про те, як проходить її відпустку.

Та не все так райдужно на відпочинку, відзначають знаменитості. Шикарні обіди та вечері, а також всілякі східні солодощі спокушають мандрівників на кожному кроці, так що про дієти тимчасово довелося забути.

Крім того, відпустка — прекрасний привід вигуляти численні наряди телеведучої, чим і скористалася Катя Осадча. Вона показала ніжний образ в багатошаровому сарафані від українського дизайнера.