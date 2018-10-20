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"Просто богиня": Ані Лорак підкорила фанатів "сяючим" вбранням (фото)

Lite » Зірки 20.10.2018 - 10:22
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Фото вже підкорило мережу

Популярна українська співачка Ані Лорак побажала фанатам "світлого дня" і поділилася з ними знімком нового яскравого вбрання. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Хай день буде світлим", - сказала вона.

&quot;Просто богиня&quot;: Ані Лорак підкорила фанатів &quot;сяючим&quot; вбранням (фото)

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Звернемо увагу, що на самому знімку Ані Лорак можна помітити у вбранні зі стразами, яке через світло почало сяяти. На це звернули увагу і шанувальники виконавиці.

"А ти як сонця промінчик", - сказав користувач Кирило Абрамов.

"Просто богиня", - підкреслила користувач miss_gu92.

"Кароліночка, яка ви прекрасна. Хочеться побажати вам величезного щастя, щоб воно супроводжувало вас поруч, незважаючи ні на що", - уточнила користувач Катя Ющук.

&quot;Просто богиня&quot;: Ані Лорак підкорила фанатів &quot;сяючим&quot; вбранням (фото)

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

До речі, раніше ми писали про те, що Ані Лорак зробила дуже особисте зізнання у новій пісні.

А також ми розповідали про те, що з'явилася нова інформація про проблеми в шлюбі співачки.

Відео: РБК-Україна

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