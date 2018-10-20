"Просто богиня": Ані Лорак підкорила фанатів "сяючим" вбранням (фото)

Фото вже підкорило мережу
Популярна українська співачка Ані Лорак побажала фанатам "світлого дня" і поділилася з ними знімком нового яскравого вбрання. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Хай день буде світлим", - сказала вона.
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Звернемо увагу, що на самому знімку Ані Лорак можна помітити у вбранні зі стразами, яке через світло почало сяяти. На це звернули увагу і шанувальники виконавиці.
"А ти як сонця промінчик", - сказав користувач Кирило Абрамов.
"Просто богиня", - підкреслила користувач miss_gu92.
"Кароліночка, яка ви прекрасна. Хочеться побажати вам величезного щастя, щоб воно супроводжувало вас поруч, незважаючи ні на що", - уточнила користувач Катя Ющук.
Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)
До речі, раніше ми писали про те, що Ані Лорак зробила дуже особисте зізнання у новій пісні.
А також ми розповідали про те, що з'явилася нова інформація про проблеми в шлюбі співачки.
Відео: РБК-Україна