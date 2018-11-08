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"Прости, що так вийшло": Алла Пугачова налякала шанувальників раптовою відміною виступу

Lite » Зірки 08.11.2018 - 16:20
Фото: Алла Пугачова (Instagram/alla_orfey)
Фото: Алла Пугачова (Instagram/alla_orfey)

Співачка розповіла, що з нею сталося

Знаменита російська співачка Алла Пугачова раптово скасувала свій виступ на концерті Леоніда Агутіна в Москві. Про це Алла Пугачова написала на своїй сторінці в Instagram.

Примадонна повідомила, що не зможе виступити на концерті, який присвячений 50-річчю співака Леоніда Агутіна. Святковий захід запланований на суботу, 10 листопада.

Алла Пугачова опублікувала фотографію з відомим співаком Леонідом Агутіним і пояснила причину, з якої вона не зможе співати на сцені.

"Мріяла виступити в концерті Леоніда Агутіна і пісня така класна, але не зможу. Захворіла... Льоня, я тебе і твою обожнюю музику. Прости, що так вийшло", - підписала фото Примадонна.

&quot;Прости, що так вийшло&quot;: Алла Пугачова налякала шанувальників раптовою відміною виступу

Скріншот фото (Instagram/alla_orfey)

Шанувальники в коментарях висловили стурбованість здоров'ям співачки і побажали їй якнайшвидшого одужання.

&quot;Прости, що так вийшло&quot;: Алла Пугачова налякала шанувальників раптовою відміною виступу&quot;Прости, що так вийшло&quot;: Алла Пугачова налякала шанувальників раптовою відміною виступу&quot;Прости, що так вийшло&quot;: Алла Пугачова налякала шанувальників раптовою відміною виступу

Скріншот коментарів (Instagram/alla_orfey)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Пугачова і Орбакайте вразили фото без макіяжу.

Російська співачка Крістіна Орбакайте полілилася в мережі спільним знімком зі своєю відомою матір'ю, примадонною радянської та російської естради Аллою Пугачовою.

А також ми писали про те, що Пугачова здивувала шанувальників зовнішнім виглядом.

Зіркова родина Алли Пугачової - її чоловік Максим Галкін і двоє дітей – Ліза і Гаррі відвідали прем'єру нового мультиплікаційного фільму. Фотографії сімейного походу опублікував Максим Галкін.

Відео: РБК-Україна

Новини України Алла ПугачоваконцертЛеонид Агутин
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