Прокинулася з пончиками: 44-річна Мілла Йовович назвала дивом свою третю вагітність

Мілла Йовович сьогодні на "піку обговорення" - американська актриса українського походження (Міла народилася в Києві, в 5-річному віці переїхала з батьками до Лондона, а потім у США) знаходиться на останньому місяці вагітності! Буквально вчора, 17 грудня, Йовович відсвяткувала день народження - зірці фільму "5 елемент" виповнилося 44 роки. Більше того, в своєму мікроблозі в мережі instagram актриса зізналася, що могла народити в цей день! І взагалі майбутня мама третьої дитини взагалі вважає дивом сам факт своєї вагітності в 44 роки!

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Йовович опублікувала фото на тлі прикрашеної новорічної ялинки, засвіченої вогниками. До камери Мілла позує впівоберта, у вільній червоній сукні в білий горошок. При цьому округлився животик настільки, що вже не залишається сумнівів - актриса ось-ось народить третю дитину. І хоча за всіма припущеннями це цілком могло статися в день її народження, все ж малюк вирішив не турбувати зоряну маму. І дати їй можливість зустріти 44-річчя в безтурботності.

Вагітна Мілла Йовович (фото: instagram.com/millajovovich)

В честь свята Йовович залишила зверненням до шанувальникам:

“У кого день народження? Перш за все, дякую всім за вітання і найкращі побажання в мій великий день сьогодні! Я не можу передати, як я прекрасно себе почуваю, коли отримую стільки любові від усіх вас! Я також хочу сказати, як я надзвичайно вдячна за всі благословення сьогодні. Бути в 44 роки вагітною - це вже диво! А прокинутися поруч з букетом пончиків (іншого не повинно бути буквально...), і повітряними кульками від моїх дивних дітей - найбільш неймовірне почуття у світі! Моє серце сьогодні так переповнене вдячністю!!! Я посилаю вам всім стільки любові", - зворушливо написала Мілла.

Мілла з доньками (фото: instagram.com/millajovovich)

Відзначимо, що раніше Йовович розсекретила стать майбутньої дитини. Незабаром у актриси народиться ще одна дівчинка! До речі, навіть "в положенні" Мілла продовжує працювати і з'являтися на світських заходах. У 2019 році В прокат вийшли два фільми з її участю: "Хеллбой" і "Райські пагорби". А в 2020-му запланована прем'єра бойовика "Мисливець на чудовиськ" з Йовович у головній ролі, режисером якого став чоловік зірки.

Нагадаємо, 22 серпня 2009 року Мілла Йовович вийшла заміж утретє, її обранцем став режисер Пол Андерсон, з яким актриса зустрічалася 7 років до їх весілля. Пара виховує двох дочок - 12-річна Ева Габо Андерсон і 4-річна Дашиэл Іден Йовович-Андерсон. Мілла також не приховує, що в 2017 році була змушена зробити екстрений аборт, коли вона була на четвертому з половиною місяці вагітності через передчасні пологи. У серпні 2019 року Йовович повідомила, що вагітна третьою дочкою.

Раніше Мілла Йовович поділилася зворушливими фото з дітьми на ковзанці.