Минулі образи забуті: Моніка Беллуччі і Венсан Кассель вирушили в спільну відпустку

Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Акторська пара здивувала мережу

Моніка Беллуччі і Венсан Кассель - одна з найпопулярніших і до сих пір найбільш обговорюваних пар світового шоу-бізнесу. Зірки так довго розповідали про переваги свого вільного шлюбу на дві країни, що новина про розлучення в 2013-му році була як грім серед ясного неба. Після розставання подружжя переживало нелегкі часи. Але, схоже, Венсану розлука далася легше - він зумів в рекордні терміни побудувати нову сім'ю. Через нетривалий час після розриву з Монікою він зустрів юну модель Тіну Кунакі, з якою зіграв гучне весілля - пара досі щаслива і виховує дочку Амазоні.

Венсан з донькою Леоні (фото: скріншот instagram.com/celebs_next)

А Моніка довго залишалася одна, поки не познайомилася з художником Ніколасом Лефевром. Пара здавалася щасливою і гармонійною. Але, на жаль, їхні стосунки не пройшли випробування часом - не встигла актриса представити світові нового обранця, як вони перестали виходити разом на заходи, а через кілька місяців оголосили, що більше не разом. Зараз італійська діва не розкриває секретів особистого життя, часом натякаючи в інтерв'ю, що її серце не вільне.

Венсан і Моніка відпочивають разом з дітьми (фото: скріншот instagram.com/celebs_next)

Варто відзначити, що з Венсаном у Моніки склалися напружені відносини. Моніка якось зізналася, що спілкуватися їм дуже нелегко, але вони намагаються заради спільних дітей. Нагадаємо, у пари підростає двоє доньок - Діва і Леоні. Заради дівчаток зірки готові на все, і навіть на спільну відпустку. Так, Моніка і Венсан в компанії дітей вирушили на озеро Комо. Таким чином вони підтримали старшу дочку на зйомках - дівчинка стала обличчям аромату Dolce & Gabbana, а заодно відпочили.

Судячи з фото, які потрапили в мережу, всі вони щасливі і задоволені життям. З першого погляду може навіть здатися, що сім'я все така ж дружна і міцна. Що ж, поки Тіна Кунакі відпочиває в Греції, у екс-подружжя є відмінний шанс відпустити минулі образи і порадувати дітей.