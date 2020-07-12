Прощай, школа: 17-річна дочка Олени Кравець захопила розкішним вбранням на випускний

Маша Кравець (фото: instagram.com/ma_kravets)

Дівчина позувала в сукні, яку вона одягла на випускний

Старша дочка зірки Квартал 95 Олени Кравець, Маша, нечасто показує особисті фотографії в соцмережах. Вона живе окремо від батьків, але із задоволенням проводить з ними час. Дівчина росте справжньою красунею, і в цьому році у неї був випускний.

Варто зазначити, Маша закінчила елітну приватну Новопечерську школу. Для випускного дівчина вибрала вечірнє плаття з пишною спідницею. Святкові фото вона опублікувала в Instagram Stories.

Маша Кравець з однокласниками (фото: instagram.com/ma_kravets)

До свого образу випускниця також підібрала блискучий клатч і чорні босоніжки. Сам випускний пройшов в одному з ресторанів Києва.

Маша Кравець (фото: instagram.com/ma_kravets)

Нагадаємо, 17-річна Маша зробила фотосет в Києві на тлі урбаністичних пейзажів. За її спиною – сонце в заході, яке осяює горизонт і будиночки приватного сектора. Вона одягла чорний топ без рукавів, джинси з високою посадкою і широким шкіряним поясом, а також легку сорочку. Маша оголила одне плече, а також продемонструвала ідеально плоский животик.

Раніше Маша поділилася ніжними і сонячними селфі, які вона зробила на карантині. На знімках дівчина позувала у фіолетовій футболці з помаранчевим принтом. При цьому на її обличчі не було ні краплі косметики, і вона мило зображала різні емоції. Користувачі мережі обсипали її компліментами, і нагадали про схожість зі знаменитою мамою.