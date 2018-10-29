"Прощавай": нова довгоочікувана пісня Mad Heads побачила світ

Mad Heads (фото: прес-служба групи)

Після двох років мовчання Вадим Красноокий розкрив причини свого переїзду в Канаду

Відома українська група Mad Heads після дворічної перерви випустила нову пісню "Прощавай".

Фронтмен колективу Вадим Красноокий, який зараз живе в Канаді, в цій композиції поділився зі світом своїми особистими переживаннями.

Лірична балада розповідає про складність вибору і глобальні зміни в особистому та професійному житті автора. Але незважаючи на це, у даній історії, безумовно, кожен з нас знайде щось своє. Адже всім нам доводилося неодноразово прощати і відпускати.

Mad Heads (фото: прес-служба групи)

"В цьому світі нічого не буває назавжди. Все закінчується, як погане, так і хороше. Хочемо ми цього чи ні, але нам всім доводиться відпускати, прощатися та рухатися далі. Це безумовно боляче, але також й надає надію впустити у своє життя щось нове. Ця пісня - той самий момент переходу від одного етапу до іншого, як маленька смерть та відродження. Для мене особисто це пов’язано з рішенням отримати досвід виживання в чужій країні та почати все з нуля. Це дуже цікавий експеримент для того, щоб відчути чого ти вартий сам, без друзів та підтримки. Тільки виходячи із зони комфорту людина здатна реально оцінити себе та свої можливості", - розповідає Вадим.

Так з ким або з чим прощається Вадим Красноокий? Чи залишає він групу, чи ж "надія є"? Відповіді на ці питання ви знайдете, прослухавши новий сингл Mad Heads.

Відео: YouTube/CompMusicLimited

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Відео: РБК-Україна